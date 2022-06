Revelaron las distintas estrategias a las que apelaba Piqué para serle infiel a Shakira

Puertas laterales, salones exclusivos, taxis y reuniones "sin teléfonos" eran algunos de los trucos del futbolista para no ser descubierto

Luego de más de 12 años de relación, la separación de Gerard Piqué y Shakira sigue generando ruido. Cada día que pasa nuevos rumores y sospechas van saliendo a la luz y el impacto mediático del tema no para de crecer, algo que afecta directamente en lo profesional al jugador de Barcelona que hace unas semanas Xavi Hernández le comunicó que no iba a estar entre las prioridades.

En ese contexto, dieron a conocer las distintas estrategias a las que apelaba el jugador para distraer a los ojos indiscretos. Se manejaba en taxi, nunca en alguno de sus automóviles. Ingresaba por una puerta lateral, ubicada en una calle poco transitada. Y la dama en cuestión lo hacía por el acceso principal.

Pero, además, en el interior, Piqué disponía de "un salón reservado, rodeado de cortinas rojas, al que solo él definía quién entraba y quién no". Una modalidad que Gerard empleaba con antelación a la que se le sumaba una regla irrompible: no podía haber teléfonos móviles.

Sin embargo, todo su trabajo por pasar desapercibido habría quedado al descubierto después de que la cantante contratara a un detective, que le habría proporcionado pruebas de la infidelidad.

“Sobre las fiestas de Piqué, a ver... Yo llevo 12 años siguiéndolo, y es muy conocido en Barcelona, las fiestas que hace... Pero me recalcan que últimamente está desfasado, gastando muchísimo de fiesta con su compañero Riqui Puig”, aseguró el paparazzi Jordi Martín en el mismo programa.

Estas revelaciones llegan cuando Piqué continúa en el ojo de la tormenta. Es que, una vez confirmada la separación a través de un comunicado por parte del entorno de la artista, las versiones de las “noches largas” del defensor se acrecientan.

“Está gastándose cantidades indecentes de dinero en discotecas y restaurantes hasta altas horas de la madrugada”, continuó el fotógrafo. “Varía según el día, pero por lo que me dicen, mínimo gasta 2.000 euros cada día, de 2.000 euros para arriba, pero claro, esas cantidades para Gerard Piqué son irrisorias”, agregó.

Por otro lado, el periodista Xavier Valls contó que Piqué también mantuvo un cara a cara con Joan Laporta, presidente de la institución, quien le habría informado que ficharía un central de primer nivel. El arribo de Andreas Christensen, del Chelsea, parece cercano. Pero además suenan Jules Koundé (Sevilla) y Kalidou Koulibaly, del Napoli. “Seré titular. Si tienes narices, trae al mejor central del mundo, que vendrá para ser suplente”, habría desafiado Piqué al directivo.

No obstante, a pesar de los nubarrones que amenazan su trayectoria, continúan las versiones e imágenes de sus correrías nocturnas. En las últimas horas lo captaron en una fiesta en Estocolmo, lugar donde viajó por cuestiones relacionadas con su trabajo en su empresa, Kosmos. Y allí, rodeado de otras celebridades como Naomi Campbell y Edward Norton, se lo vio muy cerca de una mujer rubia, a la que enseguida comenzaron a vincularlo.

Semanas atrás, el histórico marcador central del Barcelona había sido filmado y fotografiado, también, en un club nocturno. En el vídeo, el azulgrana aparece haciendo cola o, al menos, esperando entre la gente, antes de acceder a una zona más abierta. Una vez en ella, baila al ritmo de la música y provoca las risas de la mujer que le estaba apuntando con su teléfono móvil.

Los hinchas del cuadro 'culé' no se la dejaron pasar y apuntaron contra el jugador por esta salida. "Luego tendrá los santos cojones de presumir de compromiso con el Club. No conoces ni has conocido nunca la vergüenza, @3gerardpique", escribieron en Twitter.