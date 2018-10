La semana pasada, la actriz Fernanda Meneses lanzó acusaciones de acoso sexual a Fabián Gianola. El actor se defendió y dijo que ella lo había extorsionado y estaba convencida que la habían echado por culpa de él. El escándalo no frenó y ahora revelaron comprometedoras audios que le envió Gianola a Meneses durante 2017, cuando trabajaron juntos en el programa "Hoy ganás vos".

En la primera nota de voz que se escuchó en el programa, el conductor dice: "Hacé lo que tengas que hacer, si querés ir a ' Intrusos', anda a ' Intrusos'. Estoy en el peor momento de mi vida, estoy en bancarrota separándome muy mal, vos vas al programa de Rial, yo esta tarde me tiro abajo de un tren, no te hagas problema. No tengo problema en quitarme la vida porque ya no aguanto más".

También fue muy crítico con el físico de Meneses: "Mínimo 15 cm, vos medirás 1,60 y yo 1,77, 1,64 medirás, no se de dónde sacaste esta capacidad tuya de verte más alta que yo. Por otro lado siempre tuve piernas largas no se porque no me viste, me habrás visto más la c... más que las piernas, no entiendo, yo tengo una posición bastante normal, la posición anormal para una dama es la tuya".

audio Gianola

"Ponele que medís 1,70, me llama la atención, igual la que está mal parada sos vos, estás parada de una manera 'tengo la c... caliente y la ventilo'. Llamalo a Pepe Soriano y decile 'Uff, me arde, me arde todo esto abajo de las piernas".

"Estoy en el peor momento de mi vida, si vos vas al programa de Rial, yo esta tarde me tiro abajo de un tren"

"Hola, estás muy enojada, me cortaste el teléfono en la cara, todo lo que te digo es por tu bien y por el nuestro, no tengo ningún tipo de implicancia ni me interesa cagarte a pedos ni tengo ganas de que te sientas mal, yo te digo las cosas que pienso porque vos también me decís las cosas que pensás, es insano, no quiero que te enojes", se escucha en el segundo audio.

>> Leer más: Una actriz denunció a Fabián Gianola por reiterado acoso sexual

"No me interesa que estés enojada, estés triste, que estés mal, yo te quiero mucho, me parecés súper talentosa, fuiste un hallazgo en el programa. Te quiero meter en el vivo, no te enojes, siempre el que se enoja pierde, lo aprendí con muchas años de enojarme, tratá de estar bien, yo te quiero, no te enojes y menos conmigo que nos conocemos hace tanto tiempo, te mando un beso grandote y que tengas un día hermoso", continúa.

También le pegó a la productora Pol-ka: "Allá vas a ser una más, te van a tener seis u ocho meses y te largan, chau, fuiste. Andá a buscar laburo a otro lado, en cambio acá tenemos para seis años de trabajo, además, allá van a ser dos escenas por capítulo, tres, si gustan cuatro, vas a estar en los carteles como nada".

"Te sacan para evitar que el otro mejore como nosotros que estamos mejorando y después te usan y te tiran a la basura, acá nosotros estamos apostando, son decisiones, lo tenés que decidir vos, no voy a meterme, conociendo a Pol-Ka, yo se cómo proceden", explicó.

>> Leer más: Gianola negó denuncia de acoso y dijo que Meneses lo extorsionó

>> Leer más: Meneses se quebró y contó lo que sucedió con Gianola





Además, criticó a la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai): "Estoy muy, muy contento, esto es un palo en la cabeza para estos hijos de p..., violentos, mafiosos, delincuentes, la verdad que es increíble, lo bien, lo que pasó acá, buenísimo, es el comienzo de la caída de Sagai, imagínate que la comisión era dueña, no había quién hiciera una comisión nueva, estos tipos si tienen administración fraudulenta nunca más pueden dirigir Sagai, comienza una nueva era, podemos nosotros ir y poner una lista y hasta podemos manejar Sagai".