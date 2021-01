Revelan cómo se enteró Benjamín Vicuña que Pampita está embarazada

Desde el entorno de Pampita contaron cómo se enteró Vicuña de que su exmujer está en la dulce espera: “Se manejó de forma correcta, como se manejó siempre. Caro tiene súper claro que la prioridad del vínculo con Benjamín son sus hijos, así que no podía contárselo a los chicos y no al padre. Lo llamó y le contó. No hay mucho más para decir”, informó BigBang News.

“Benjamín hizo lo mismo cuando se enteró de los embarazos de su actual mujer. Son cosas que se hablan, pero no para meter al ex en una relación actual, sino porque en este caso hay chicos que todavía son chiquitos y tienen que tener el acompañamiento lógico de quien se entera que va a tener un hermanito”, agregó la misma fuente sin darse a conocer.