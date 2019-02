Resistencia creativa en tiempos difíciles

Para quien vivió aquella década del 70 en las calles de Rosario respirando de esa impronta musical y cultural es una sensación extraña analizar el nuevo disco de Irreal. Porque se mezclan mágicamente las emociones de esa banda que arrancó liderando Abonizio y después llegó Baglietto, para bocetar el ADN de lo que años después daría forma a la tan mentada Trova Rosarina.

La flamante edición de BlueArt Records es un justo homenaje a esa banda que se animó a decir "quién invirtió a plazo fijo nuestros sueños" en una queja abierta a la sociedad capitalista y hasta se adelantó en el tiempo de la era tecnológica con la frase "la realidad no se busca en las pantallas". Ambas citas pertenecen a "Cucarachas para el desayuno", leit motiv de la tapa del disco, en el que se destacan "El matemático" y "La nena y el lobo", temas de Beto Corradini, un nicoleños que fue autor ideológico clave en el grupo rosarino. La música de Irreal estaba atravesada por el pulso del rock sinfónico de aquellos años y hasta de un aire latino que puede emparentarse con Santana. Pero la voz de Baglietto emerge en la banda con la expresividad del solista al que la música argentina le dio su merecido lugar. Por eso sobresale también en "El gigante de ojos azules", que grabó después en "Baglietto", y hasta en las voces y coros de las versiones en vivo en el Teatro de La Paz, en Tucumán, en 1980, en donde se grabaron las siete primeras canciones del disco. Como un plus, el disco también incluye la música de la película de Mario Piazza, "Sueño para un oficinista", y dos temas grabados en 2018 y cantados por Abonizio: "Ruta a la rutina" y "Viernes de agosto", que Baglietto grabó en "Modelo para armar". La primera parte tiene algunas imperfecciones de sonido pero trasmite un mayor peso sensible y valor histórico que los últimos dos temas. Un disco para disfrutar y ejercitar la memoria.