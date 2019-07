Renunció el coach de Cinthia Fernández y apuntó contra ella

El coach de Cinthia Fernández en el Bailando, Quique Pérez, renunció al certamen por el tiempo desmedido que la bailarina y su compañero Martín Baclini le dedicaban a los ensayos.

El coreógrafo indicó que no estaba acostumbrado a trabajar con tanta carga horaria y sin días de descanso, y Cinthia salió a bajarle el tono a su decisión.

"Acá el tema son los tiempos. Quique se está separando recientemente, está con su hijo todo el día y yo estoy acostumbrada a ensayar de lunes a lunes toda la vida y en todos los Bailando", se defendió.

Luego apuntó: "Este mes pasaba que él no iba a estar durante 14 días porque tenía un semanario de una semana y todos los fines de semana faltaba. Martín no baila y no llegamos", agregó durante un móvil para "Hay que ver".

Fernández además dijo que Pérez no podía cumplir con los ensayos por las responsabilidades que tiene con su hijo. "A veces nos decía ‘chicos, me tengo que ir a buscar a mi hijo y vuelvo’, y se iba en la mitad del ensayo. Él está pasando por un momento en el que tiene que ordenarse, yo también lo pasé el año pasado, así que más que nadie lo entiendo", agregó.

Sin ánimos de confrontar, la bailarina dijo que quiere que el coach siga ligado al equipo, al menos como asistente. "Es imposible llegar si ensayamos 14 días en un mes. Yo no quiero que se vaya porque es una mente brillante", lo elogió.