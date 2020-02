La estadounidense Renée Zellweger ganó el Oscar como Mejor Actriz Protagónica por su interpretación de la legendaria y frágil Judy Garland en la cinta biográfica “Judy”, de Rupert Goold.

La actriz de “Jerry Maguire” y la saga de “Briget Jones” interpreta a Garland en sus atormentados y finales días en Londres, poco antes de morir por una sobredosis de pastillas para dormir, a los 47 años.

Los miembros de la Academia de Cine de Hollywood mostraron otra vez su predilección por los roles estelares en biopics, premiando una actuación de alto contenido dramático y en la que Zellweger interpretó ella misma y frente a una audiencia en vivo las canciones que canta en la película.

Oscars 2020 - Oscar for the best actress goes to Renee Zellweger for Judy - An Amazing Speech