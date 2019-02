Relaciones tóxicas y una propuesta indecente en medio del paraíso

Anne Hathaway y Matthew McConaughey son dos de los actores más cotizados y admirados de Hollywood en la actualidad. Y ahora regresan juntos a la pantalla grande con "Obsesión", un oscuro thriller que mañana se estrena en Rosario. La ganadora del Oscar por "Los miserables" (2012) y el vencedor de la estatuilla dorada por "Dallas Buyers Club" (2013) interpretan a una ex pareja que se reencuentra en una isla paradisíaca, donde el personaje de Hathaway llega con una inusual propuesta: que su ex mate a su actual marido abusador.

Aunque pueda parecer un cliché, "Obsesión" es uno de esos enigmáticos thrillers con conejo en la galera, de los cuales no se puede contar mucho de su historia sin revelar todas las sorpresas y trucos de su insólita trama.

Con dirección y guión de Steven Knight, que escribió la vibrante "Promesas del Este" (2007), "Obsesión" tiene como protagonista a Baker Dill (McConaughey), un hombre que, para huir de su pasado, se ha instalado en una isla paradisíaca donde trata, por todos los medios, de pescar un atún gigante. Pero su frustración y fracaso constante en el mar quedarán en un segundo plano cuando su ex mujer Karen (Hathaway) aparezca de repente exigiéndole que asesine a su marido, un millonario violento que abusa de ella.

Después de tomarse un descanso por el nacimiento de su primer hijo, Anne Hathaway volvió con todo al cine. La actriz, que coprotagonizó "Interestelar" junto a McConaughey, hace varios años conoció a Steven Knight, a quien admiraba por sus guiones. "Fue uno de los mejores encuentros de mi vida", recordó. "Y cuando vi que Matthew participaría en la película, me dije: «aquí vamos de nuevo». Y pensé: «esto será exquisito»", relató.

De todas formas, Hathaway se mostró sorprendida de que la buscaran para interpretar a Karen, el personaje principal de "Obsesión". "Ahí estaba yo, con la oferta de interpretar el papel de una mujer que es el objeto del deseo masculino", comentó. "Generalmente no me dan papeles como ese. Además esta película parece un filme noir, lo cual me resultó interesante. En el pasado el género noir era muy misógino. En un antiguo filme noir, Karen habría sido descripta como una mujer nociva. Con todas las olas del feminismo actual, ella puede estar en una película así como una mujer en una relación terriblemente abusiva con muy pocas opciones, que es la realidad que viven muchas mujeres. Lo que me encantó es que Karen no se muestra indefensa en su vulnerabilidad", afirmó.

En cuanto a su cambio de look para la película, "el cabello rubio fue idea mía", apuntó la actriz. "Al principio un productor no quería que fuera así, pero yo dije: «voy a hacerlo». Mientras tanto, todos intentaron convencerme de que no lo hiciera, excepto Steven Knight, quien me dijo: «Si querés ser rubia, te apoyo. Si creés que es importante para el personaje, entonces lo es»", comentó.

Matthew McConaughey, por su parte, dijo que el personaje de Baker Dill lo atrajo porque es "una especie de detective de su propia vida". "Es un detective tratando de resolver, volviéndose loco para resolver si la vida que está viviendo es real", apuntó el actor. "Interpreto a un personaje que tiene al cien por cien una obsesión vital: pescar al pez", indicó sobre un papel con evidentes reminiscencias a la obra de Ernest Hemingway. "Pero se me presenta, a través de este fantasma del pasado (su ex mujer), una posible nueva obsesión: matar a este hombre", agregó, al referirse a "una obsesión que consume a la otra".

McConaughey, que aquí comparte pantalla con actores destacados como Jason Clarke y Diane Lane, sólo tuvo elogios para Anne Hathaway. "Es una verdadera profesional. Entre escenas no conozco a una actriz mejor que Anne", aseguró. "No tiene por qué haber confianza entre los actores. Puede funcionar o podés hacerlo funcionar. Podés hacer tu trabajo entre «acción» y «corten» y eso es todo. Pero con eso viene un largo etcétera. Anne y yo nos entendemos bien en ese largo etcétera", agregó entre risas.

Como réplica, la actriz de "El diablo viste a la moda" respondió: "Mucha gente vive su vida de acuerdo a un patrón, pero Matthew no. Así que cuando estoy junto a él es como respirar aire fresco", señaló, y luego destacó la "amabilidad, generosidad e integridad" de su compañero. "Para mí Matthew es la medida de oro", dijo. "Aprendí mucho tan sólo estando cerca de él en «Interestelar». Va directo al corazón a cada momento", resaltó. Sin embargo, descubrió que estas películas dieron como resultado dos McConaugheys distintos. "En «Interestelar» Matthew era un piloto coqueto al que le encantaba relatar historias", recordó Hathaway. "En «Obsesión» es una isla. Me presenté en el set el primer día y le dije «¿cómo te va, Matty?». Me respondió «hola» con una voz distante. El segundo día le pregunté: «¿soy yo o es tu proceso (de interpretación)?». Me respondió: «El proceso», y pensé «genial»", concluyó entre risas.

un plan simple. Anne Hathaway y Matthew McConaughey vuelven a actuar juntos después de "Interestelar".