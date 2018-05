Reina Reech habló en el programa "PH: Podemos Hablar" el pasado sábado del rumor instalado en los medios hace años de que Juana Repetto podría ser hija de Ricardo Darín y no de Nicolás Repetto, rumor que se instaló en la gente durante años.

Juana Repetto

"No sé cómo empezó eso. Lo primero que le dije a Juana cuando me llamó y me dijo lo que había salido, le dije que hablemos con papá y nos hagamos un ADN ya. Yo no tenía dudas", comentó la actriz y bailarina.

"Yo antes de serle infiel a una pareja la dejo. Lo hablé con ella, con Nico (Repetto) y me gustaría que no queden dudas porque yo no las tengo. Encima mi hija vive enfrente de Ricardo (Darín) y jode con eso", añadió.

Y cerró: "El único que sabe la verdad es la mujer entonces me hubiera quedado más tranquila con el ADN para que se sepa".