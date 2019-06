Regresan los encargados de poner orden en el mundo alienígena

Tommy Lee Jones y Will Smith quedaron grabados en la memoria de muchos como los protagonistas de "Hombres de Negro", esa saga que fusionó humor y ciencia ficción en la figura de una agencia especial que se encarga de gestionar el flujo de alienígenas. Ahora, doce años después, son Chris Hemsworth y Tessa Thompson los que se enfundan el clásico traje en "Hombres de Negro: Internacional", la continuación de la trilogía original que mañana se estrena en los cines rosarinos.

Las aventuras de los agentes Kay (Lee Jones) y Jay (Smith) comenzaron en 1997 y llegaron a su fin en 2012 cuando se estrenó la película que cerraba un ciclo. Sin embargo, en una época en la que las reinterpretaciones, los remakes y los reboots están a la orden del día, el director Félix Gary Gray se puso manos a la obra para conducir la cuarta entrega de esta saga, con Hemsworth y Thompson como protagonistas.

"Se ha intentado hacer algo único con la franquicia", explicó el actor australiano. Esta decisión pasa por dejar a un lado la amistad complicada de Lee Jones y Smith, abandonar Nueva York y optar por una nueva pareja de larga trayectoria, además de por el alternativo Londres.

Sin embargo, para Hemsworth el personaje no es nuevo. "Creo que tenía 14 años. Recuerdo que me encantaban esas películas. Recuerdo que me encantaba la química entre Tommy Lee Jones y Will Smith y la idea de que fuese un thriller de acción con policías combinado con la idea de que los alienígenas viven entre nosotros a simple vista".

Hemsworth recuerda así su primera experiencia con la saga original. "Incluso me gustaba la forma en la que estaba rodada. Era como si estuvieses apareciendo en ese mundo y los personajes te estuviesen hablando. Me encantaban. Recuerdo quedarme asombrado con todo ese mundo".

El australiano y la estadounidense se conocen de citas anteriores como "Thor: Ragnarok" (2017), lo que, según Hemsworth, ha ayudado a que la química entre los personajes haya fluido y que, por su parte, Thompson, compara con sus antecesores en el puesto.

Aunque la pareja protagonista ya ha probado que funciona en "Thor" como el dios del trueno y Valquiria, crear una nueva entrega de una de las sagas de ciencia ficción más queridas no es fácil. "Siempre está ese sentimiento de ansiedad y ese tipo de energía cuando una película va a estrenarse. Sólo queríamos hacer una buena película. Pero debíamos hacer algo que ya existía, una historia, una franquicia que tiene un legado, y siempre hay un añadido a eso", explicó Hemsworth.

"Tuvimos una conversación sobre cómo sería el papel, quién sería la chica y ella estaba en lo más alto de la lista. Querían algo diferente para la dinámica de la película, para la química del relato y todo fue muy dinámico", expresó Hemsworth.

Thor es, por supuesto, el papel que el público asocia con el actor. Por eso "Hombres de Negro: Internacional" incluye un pequeño guiño a este superhéroe al que Hemsworth lleva interpretando durante más de 10 años. "Nunca pensamos que terminaría en la película. Es solo un guiño al Universo Marvel", dijo el actor.

"La relación entre Tommy y Will durante las tres películas se basa en que cada uno aprende cosas del otro y al final son mejores, y sus personajes crecen por el hecho de estar en la compañía del otro. Es una de las peculiaridades de esta franquicia", añadió la actriz.

Sus personajes se van a unir en la lucha por descubrir quién es el topo o soplón existente en la organización de los Men in Black. Hemsworth interpreta al agente H, uno de los más respetados de las oficinas de Londres, en tanto que Thompson es la novata de la pareja y se convierte en el comienzo de la película en la nueva incorporación de la organización.

Obsesionada durante toda su vida con los alienígenas, la renombrada como agente M ayudará en la búsqueda del infiltrado en localizaciones como Nueva York, Londres, Marruecos e Italia.

"Ella es científica, muy inteligente. Es curiosa sobre el mundo que le rodea. Está dispuesta a descubrir todo lo que rodea a este mundo y salir al espacio a estar constantemente sorprendida por lo que ofrece esta organización y su nuevo trabajo", explicó Thompson.

Consultada por lo que supone enfundarse el característico traje, la actriz afirmó que es algo de lo que es muy fan y comentó, en tono de broma, que es más cómodo que el vestuario de Thor.

"La primera vez que me lo puse le dije a un compañero que se estaba encargando de los trajes, que se imaginara cómo sería si todo el mundo tuviera que vestirlos todo el día, pero es algo que me encanta, incluso en mi vida diaria", añadió.

Hemsworth y Thompson llevan el peso protagonista de la película, pero a ellos se unen otros actores de calibre como Liam Neeson, jefe de la división del MIB (Men in Black) en Londres, y Emma Thompson, quien retoma su papel como agente O.

