Regalos, banquetes y estrellas fugaces: las mejores películas para ver en Navidad

A continuación, un top 10 con las mejores películas de Navidad disponibles en Netflix: desde clásicos imperdibles que nos marcaron para volver a ver hasta los estrenos más esperados.

Charlie y la fabrica de Chocolate (Trailer español)

Este hit de Tim Burton protagonizado por Johnny Depp es imperdible.

La historia se centra en Charlie, un niño de una familia muy pobre, cuyo sueño es visitar la fábrica de chocolate donde trabajaba su abuelo. En un concurso, Charlie se gana un boleto para entrar a la mítica fábrica de Willy Wonka y la aventura comienza. Montañas de caramelos y lagunas de chocolate forman parte de este paisaje inexplorado que sorprende a cada segundo. ¿Lo más alucinante del filme? Sin duda, ¡los Oompa Loompas! Y el plus de esta producción es que además de entretener tiene una moraleja relacionada con la importancia de la familia y la educación de los chicos que deja reflexionando a toda la familia.

Operación Feliz Navidad (en ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Esta comedia romántica es la apuesta más reciente de Netflix para esta Navidad y fusiona amor y solidaridad.

La historia comienza con Erica, una asistente del Congreso que debe justo para las fiestas desde Washington a la paradisíaca isla Guam para recopilar pruebas que respalden el cierre de una base aérea estadounidense. Pero ahí mismo se enamora del capitán Andrew, que sabe que si ella triunfa la base se cierra. Lo más interesante del filme es la faceta solidaria, ya que revela una iniciativa nacida en los años 50 y que hasta ahora lleva a cabo la Fuerza Aérea estadounidense, en la que se recaudan donaciones y las entregan por vía aérea a los habitantes de las demás islas e islotes que forman parte de la Micronesia.

Es imbatible. Mi pobre angelito 1 y 2 se pueden ver una y otra vez sin que dejen de sorprender y hacer reír.

Macauley Culkin interpreta a Kevin, un niño de ocho años que debe defender su casa de dos ladrones tras haber quedado solo en su casa accidentalmente en Navidad. Con astucia y picardia, Kevin mantendrá su casa segura y brindará algunas de las escenas más icónicas del cine de los noventa.

Esta película de humor negro cuenta la historia que comienza una noche de diciembre en un bar de Milwaukee, donde se encuentra Willie Stokes, un amargado y solitario alcohólico. Willie trabaja durante la temporada de vacaciones en un centro comercial disfrazado de Santa junto su compañero enano, Marcus, quien trabaja como duende. Cada víspera de Navidad, desconectan la alarma de seguridad después de que el centro comercial cierra, y roban. Más tarde, Marcus regresa a casa con su esposa (a quien Willie encuentra muy fea y molesta), Lois, mientras que Willie viaja a Miami y gasta todo su dinero en bebida, hoteles y otros materialismos.

Los protagonistas son Billy Bob Thornton, Lauren Graham y John Ritter, entre otros.

Dr. Seuss' How The Grinch Stole Christmas | Trailer | Now on Blu-ray,DVD & Digital