Red Hot Chili Peppers anunció el regreso del guitarrista más querido por sus fans

Red Hot Chili Peppers anunció hoy el regreso de su "hijo pródigo": después de diez años Josh Klinghoffer dejará la banda y regresará a ocupar ese lugar John Frusciante.

El regreso del que para muchos fanáticos es el mejor guitarrista de la historia de la banda, fue anunciado este domingo en las redes sociales oficiales del grupo.

"Anunciamos, con gran entusiasmo y corazones llenos, que John Frusciante está de regreso en nuestro grupo", señalaron con una placa en Instagram, y también tuvieron palabras de agradecimiento para el guitarrista saliente: "Josh es un músico hermoso que respetamos y amamos. Estamos profundamente agradecidos por nuestro tiempo con él y los innumerables regalos que compartió con nosotros".

De esta manera, Frusciante iniciará su tercer período con los RHCP, con quienes grabó los discos "Mother's Milk" (1989), "Blood Sugar Sex Magik" (1991), "Californication" (1999), "By the way" (2002) y "Stadium Arcadium" (2006).

El guitarrista se unió a Red Hot Chili Peppers en 1988, luego de la muerte por sobredosis del guitarrista Hillel Slovak. Cuatro años después, Frusciante abandonó la banda envuelto en problemas de addicción a distintas drogas, y fue reemplazado por Dave Navarro. En 1998 Frusciante regresó a calzarse la guitarra de los Chili Peppers, hasta que en 2009 fue reemplazado por Josh Klinghoffer.