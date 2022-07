¿Rata o rana?: una curiosa teoría de Martín Dardik hace furor en Tik Tok

Ahora, en su cuenta de Tik Tok, ha explicado en profundidad en qué se basa esta teoría sobre la forma del rostro de las personas y se hizo viral. Dardik comentó que según sus apreciaciones, la gente se divide en dos grandes grupos: ratas o ranas. En base a esto, analiza las caras de las personas para saber en cuál de estos grupos está, y aclara que no tiene relación alguna con las actitudes o formas de ser de las personas, es únicamente un análisis de rostros.

https://twitter.com/Antesquenadie__/status/1544280376708931585 BUEN DÍA BBS El programa de hoy arrancó un poco raro. ¿Vos sos rata , rana o tortuga ?

Sumate hasta las 10hs por https://t.co/C35xycYjNK o https://t.co/zTfIIsLf8H pic.twitter.com/NqLnCLEvE5 — Antesquenadie__ (@Antesquenadie__) July 5, 2022 twitter-a7516="" html="">Twitter">

Pero además argumenta que no existe una tercera, y ejemplifica con varios famosos para mostrar que las personas no pueden salirse de ese único canon de formas. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Emilia Mernes y Tini son algunas de las personas que cita para poder ilustrar su teoría que ya tiene muchos adeptos en las redes. La teoría de Dardik se replicó tanto en las redes que incluso hay un perfil que se llama "Rata o rana" y publica fotos de famosos para que la gente comente a cuál de estos dos grupos pertenece.

https://twitter.com/Constancegau4/status/1545512338429730826 posta no puedo parar con lo de rana o rata creo que necesito ayuda — Coti Gau (@Constancegau4) July 8, 2022

"Es hora de que hable de esta teoría que empecé a divulgar y que está cambiando el mundo" dijo el comediante en su Tik Tok, en donde la gente se encontró tan fascinada por la teoría que no dejan de comentar su asombro con el planteo del comentario. "No voy a volver a ser la misma después de este video", "Ahora no voy a poder dejar de pensarlo", "que fantástica filosofía de vida" son algunas de las opiniones de los fanáticos que se cruzaron con este video y ahora no pueden dejar de analizarlo tanto como el.