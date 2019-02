Rami Malek emocionó con su discurso y declaración de amor

Rami Malek pasó momentos difíciles haciendo "Bohemian Rhapsody", pero eso quedó atrás y ahora es uno de los grandes ganadores de los Premios Oscar 2019.

Malek recibió el Premio de la Academia al mejor actor el domingo por su interpretación del difunto vocalista de Queen Freddie Mercury en lo que llamó un "momento monumental". Les agradeció a los miembros de la banda presentes en la ceremonia.

"Quizás yo no era la selección obvia, pero supongo que funcionó", dijo Malek. "Gracias, Queen, gracias chicos, por permitirme ser la parte más mínima de su legado fenomenal y extraordinario. Estoy en deuda con ustedes por siempre".

Malek imaginó qué hubiera pensado sobre su premio de niño. "Creo que su cabeza de pelo rizado hubiera explotado", dijo. "Ese niño estaba luchando con su identidad, tratando de descubrir quién era".

Elogió a "Bohemian Rhapsody" por contar la historia de un hombre gay inmigrante que vivió su vida sin arrepentimientos. Mercury, nacido en Zanzíbar de padres de India, se mudó a Inglaterra con su familia siendo un adolescente.

Malek apuntó que él mismo es un hijo de inmigrantes de Egipto; un estadounidense de primera generación. Hizo un reconocimiento a su madre -"Te amo, mujer"- y lamentó que su padre no estuviera vivo.

"Mi papá no llegó a verme hacer nada de esto, pero pienso que me está mirando desde arriba en este momento", dijo Malek, quien se dio a conocer como el protagonista de la serie de TV "Mr. Robot".

El actor pasó un breve susto en su gran noche al caerse en el teatro tras recibir su estatuilla. Fue atendido por personal médico y parecía ileso al llegar a la sala de prensa para conversar con los reporteros.

Un periodista le preguntó qué significaba el papel de Mercury para él, en especial en una noche que celebró la diversidad en el cine de "Roma" a "Black Panther".

"Crecí en un mundo en el que nunca pensé que llegaría a desempeñar el papel protagónico en 'Mr. Robot' porque nunca vi a ningún actor principal que se pareciera a mí", dijo Malek. "Nunca pensé que podría interpretar a Freddie Mercury hasta que me percaté de que su (verdadero) nombre era Farrokh Bulsara".

Alabó a Mercury por su capacidad de usar sus luchas personales para llegar a otros y transmitir un mensaje importante: "Todos somos seres humanos y, discúlpense por esto, colectivamente somos los campeones", expresó haciendo alusión a la canción de Queen "We are the Champions".

Se emocionó al decir que el premio iba "más allá de cualquier expectativa" que él o su familia pudieron haber tenido, y dijo que eso era prueba de que "cualquier cosa es posible".

Los otros nominados a mejor actor eran Christian Bale por "Vice", Bradley Cooper por "A Star Is Born", Willem Dafoe por "At Eternity's Gate" y Viggo Mortensen por "Green Book".