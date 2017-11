Radiohead volverá a la Argentina en abril del año que viene

Después de semanas de especulaciones, finalmente se confirmó: Radiohead anunció ayer en sus redes sociales que el 14 de abril se presentará en Buenos Aires en el predio de Tecnópolis. El famoso grupo británico llegará en el marco de un festival, el Soundhearts, "un viaje sónico para los amantes de la música", como lo describen los organizadores. El festival será una suerte de gira latinoamericana, y pasará por Brasil, Colombia y Perú, además de aterrizar en nuestro país. Las bandas que ya están confirmadas junto a Radiohead son Junun, el proyecto del israelí Shye Ben Tzur, del que participa el guitarrista de Radiohead Jonny Greenwood, y Flying Lotus, prestigioso músico y productor de Los Angeles en cuyo árbol genealógico se cruza John Coltrane.

La primera visita de la banda liderada por el cantante Thom Yorke fue en 2009, cuando presentaron "In Rainbows" ante 36.000 personas en el Club Ciudad de Buenos Aires. En este tiempo, el grupo publicó "The King of Limbs" (2011) y "A Moon Shaped Pool" (2016). El último lanzamiento de la banda fue la reedición ampliada de su clásico de 1997 "OK Computer", a 20 años de su publicación original.

La preventa de entradas para el show de abril será desde el lunes 4 de diciembre a las 12 horas y se extenderá hasta el jueves 7, sólo para clientes del BBVA Francés. El jueves, a las 12, comenzará la venta general mediante el sitio LivePass.

Radiohead es uno de los grupos de rock más populares de las últimas dos décadas, tanto para los críticos como para sus seguidores. El primer álbum del grupo, "Pablo Honey" (1993), mostró un sonido característico, que se destacó con el hit "Creep". En 1997 el combo marcó un antes y un después en su carrera con "Ok Computer", un álbum más progresivo y experimental que influyó a toda una generación de músicos.