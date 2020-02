Rabia, ansiedad y el bombardeo de las redes sociales

Cuando lanzaron “American Idiot” (Idiota americano) en 2004, los Green Day no pensaban en Donald Trump. Ahora aquella expresión les viene muy bien para decir que lo piensan del actual presidente de EEUU, aunque no quisieron enfatizarlo en su nuevo álbum. “Habría sido muy obvio tirar por ahí. Incluso un poco falso. Pero sí, a veces uno escribe una metáfora y luego viene la realidad con Donald Trump”, señaló Billie Joe. De todas formas, según el cantante, “«Father Of All Motherfuckers» desprende rabia a su manera, es un disco que refleja muy bien el estado de ansiedad en el que vivimos, cómo nos hace sentir el mundo exterior, el bombardeo al que estamos sometidos en las redes sociales. Hablamos de sobrevivir en el caos, y es una situación con la que puede identificarse un chileno, un español o un estadounidense. En todos estos lugares está habiendo protestas por puro hartazgo hacia cómo funcionan las cosas o hacia la clase política”, explicó.