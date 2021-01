"Quisimos hacer un acto de justicia poética con los Ratones Paranoicos"

La historia está contada por sus mismos protagonistas, sin intermediarios: Juanse (el líder del grupo), Pablo Memi (el bajista), “Sarcófago” Cano (el guitarrista) y “Roy” Quiroga (el batero). Y a ellos se suman testimonios muy valiosos como el de Gustavo Gauvry, responsable del sonido de los primeros discos de la banda, y el de Andrew Loog Oldham, primer manager de los Stones y productor de dos discos muy exitosos de los Ratones: “Fieras lunáticas” y “Hecho en Memphis”.

Alejandro Ruax y Ramiro Martínez (que aparecen en los créditos bajo el nombre de Plástico) vienen del mundo de la publicidad pero también tienen experiencia en la dirección de videoclips. El proyecto de “Rocanrol Cowboys” nació en 2015, en colaboración con Pop Art, pero hacia el final del trayecto quedaron ellos solos con la producción hasta que lo presentaron en 2019 en el Festival de Mar del Plata y ahora finalmente llegó a Netflix. En charla con Escenario, los realizadores explicaron por qué y cómo decidieron abordar la historia de una de las bandas más singulares del rock argentino.

—¿Por qué eligieron contar la historia de los Ratones Paranoicos? ¿Ustedes eran seguidores del grupo?

Martínez: Sí, fuimos seguidores del grupo, por nuestra edad los consumimos a pleno, porque tienen un montón de hits. Nosotros siempre escuchamos rock y entre las bandas que nos gustan están los Ratones.

Ruax: Barajamos otros nombres para hacer un documental: Charly, Spinetta, Soda Stereo? Pero quisimos hacer un acto de justicia poética con los Ratones, porque es una banda que siempre queda como outsider del mainstream del rock argentino. Otra cosa que nos motivó para contar esta historia es la conversión de Juanse. Eso cerraba perfecto para un final de película.

—¿De dónde salió tanto material de archivo? ¿Fue facilitado por la banda?

Ruax: No. Nadie tenía nada de nada y fue todo un lío. Fue un trabajo muy de detectives privados y de investigación, de saber quién estuvo en cada momento de la banda filmando tal cosa. Lo fuimos sacando a través de las charlas con Juanse y los otros integrantes de la banda. Les preguntábamos: ¿Quién pudo haber grabado ese momento? Entonces nos derivaban a alguien que a su vez nos tiraba una guía del tipo: “Sí, es alguien que vive en Purmamarca y la madre tiene una caja con unas grabaciones” (risas). Hay perlitas que estaban guardadas en casetitos que nadie sabía que existían, ni siquiera la misma persona que te los estaba dando. Había casetes que tenían grabada una parte de una entrevista y después aparecía una película de Disney grabada arriba.

director.jpg Alejandro Ruax (izquierda) y Ramiro Martínez, los realizadores del documental de Netflix.

—¿Se inspiraron en algún documental? ¿Por qué decidieron que los testimonios no aparecieran en cámara?

Ruax: Coincidió que todos los documentales que nos gustan no tienen lo que se llama “cabezas parlantes”. Te podría citar el de Amy Winehouse (2015) o el de Ayrton Senna (2010). Aparte sentíamos que, de esa manera, los entrevistados se iban a desarmar más, que se iban a abrir, porque no iban a tener una cámara enfrente con una puesta de luces ni nada, sino que iban a charlar más como en una conversación común, sin inhibiciones.

—¿Pensaron en un hipotético público? ¿En los fans o en un público más general?

Martínez: La idea fue alejarse del fan, no hacer un documental para los fans, porque los fans ya conocen bien la historia de la banda. La idea era acercar la banda a un público que no los conoce, que por ahí le gusta el género documental pero que no conoce bien al grupo.

Ruax: Hay datos jugosos de la banda que por ahí las nuevas generaciones no los tienen tan incorporados, entonces sentíamos la necesidad de hacerles justicia y poner al grupo en el lugar de reconocimiento que se merecen.

—¿El contenido se consensuó con la banda? ¿Ellos aprobaron el resultado final?

Martínez: Ellos vieron el documental pero no cuestionaron nada. Nos podrían haber comentado algo como “yo no hubiese puesto eso”, pero la verdad es que nunca se habló puntualmente de quitar o cambiar algo del contenido.

—Lo pregunto porque hacia el final el documental es muy honesto y crudo. Se habla sin eufemismos del consumo de drogas y de las rispideces entre los integrantes del grupo. Incluso aparecen imágenes de un Juanse evidentemente perdido...

Ruax: El primer material que nosotros hicimos fueron las entrevistas con ellos, antes de tener cualquier otro tipo de material. Con eso armamos la línea de tiempo. Creo que los agarramos en un buen momento: ya estaban más grandes, sin tanto rollo ni inhibiciones a la hora de hablar, más despreocupados. Y Juanse ya tenía una vida completamente diferente, con un cambio de 180 grados, entonces habla de eso como una etapa superada. Fue un buen timing, digamos, porque en el 2017 ellos ya tenían la vida prácticamente superada, entonces se sentían libres para hablar de todo.

Rocanrol Cowboys | Tráiler oficial | Netflix

—El testimonio de Andrew Loog Oldham es fundamental para entender el derrotero de los Ratones. Y también es un personaje clave en la historia del rock como primer manager de los Rolling Stones. ¿Cómo fue entrevistarlo?

Ruax: Fue toda una experiencia (risas). En primer lugar fuimos a Bogotá, porque él vive allá. Oldham no suele dar muchas entrevistas, pero aceptó porque él por Ratones siente una devoción especial. Los Ratones le ofrecieron una oportunidad en el peor momento de su vida.

Martínez: El estaba en decadencia, muy mal, sufría de una adicción casi terminal, y ahí le llega la oportunidad de trabajar con los Ratones. El siente una deuda muy grande con Juanse. En la entrevista se abrió completamente desde el vamos. Fueron tres horas de charla en las cuales fue muy conciso. Es un tipo muy claro a la hora de narrar, sumado a ese tono de voz que tiene que le da una épica increíble al relato. El nos internacionalizó la peli (risas).

—El documental omite el accidente que tuvo Juanse en diciembre del 92, cuando se fracturó una pierna durante el show que dio la banda como telonera de los Guns ’N Roses en River. ¿Por qué no aparece ese hecho?

Ruax: Nosotros queríamos que la película tuviera un ritmo bien ágil, que no caiga en ningún momento. Entonces fuimos construyendo la tensión en ese sentido. En el mismo año que pasó lo de los Guns también fueron teloneros de Keith Richards en Vélez y se fueron a grabar a Memphis. Estaba pasando mucho en ese momento y lo de los Guns le quitaba importancia y tiempo a lo de Richards. Entonces decidimos omitirlo porque no aportaba más que la anécdota. Hay varias omisiones que se hicieron en pos de la tensión dramática.

—Si bien el rock ya no ocupa un lugar tan central en la industria musical actual, el “rockumental” es un subgénero que se ha desarrollado bastante en los últimos años. ¿Por qué ocurre esto?

Ruax: El rock es sexy, es atractivo y sigue vendiendo. Hay algo en el rockstar, en su forma de vida y esa estética de los años 70, 80 y 90 que nos sigue seduciendo, más allá de que ahora no haya bandas de rock que nos deslumbren.

Martínez: El rock es el género que más tela tiene para cortar a la hora de contar historias. No sé si es tan interesante la vida de un músico de pop que se levanta temprano, se alimenta sanamente y es muy prolijo y eficiente en su trabajo. En el rock hay mucho dramatismo. Además los documentales han crecido como género en los últimos años, y en ese sentido el rock todavía tiene muchas historias para recorrer y para redescubrir personajes que por ahí los tenemos perdidos o no tan presentes. Creo que va a haber muchos más rockumentales en el futuro.