Quique Llopis en Lavardén, para poner en valor el cancionero argentino

—Mirá, hace tiempo que vengo dando vueltas con este proyecto y siempre por una cosa u otra venía postergándolo. “Los que cantaba mi viejo”, además de que cantaba y lo hacía muy bien, es una especie de excusa para hablar de todos nuestros viejos, porque las canciones de este disco y este espectáculo fueron cantadas por varias generaciones de argentinos. Entonces son canciones que para mí son referenciales porque no solo se cantaban en mi casa y en mi familia sino que también se escuchaban en la radio y la televisión de hace unos años, cuando la música argentina tenía un poco más de presencia. Por lo menos me refiero a estos géneros musicales, el folclore y el tango, y cuando digo tango, digo milongas, valses, que es la excusa que encontré para abordar este espectáculo.

—En este disco también aparece esa Rosario de fines de los 50 y principios de los 60. De alguna manera quisiste poner en valor ese momento. ¿Hay algo de eso?

—Sí, hay bastante de eso, porque es una evocación a una etapa formativa en mi vida, porque yo empecé de muy chico y estaba influenciado por estos géneros musicales. Es una pincelada de esos años en el contexto de una producción musical y poética que es tan rica, que se hace muy difícil sintetizar un repertorio. Es más difícil descartar que incorporar, de repente te encontrás con 40 canciones de las cuales tenés que descartar más de la mitad. Además estoy acompañado en el show por un grupo de guitarristas que son muy talentosos, y eso es un placer también.

tapa222222.jpeg

—¿También te interesa poner en valor música que hoy no está en los medios de comunicación ni en las redes, pero es testigo de una época?

—Sí, además muchos se sorprenderán al hacer un recorrido de las grandes orquestas rusas, alemanas, norteamericanas y ver incorporadas dentro del repertorio canciones de Gardel, entre otros. “Por una cabeza”, por dar un ejemplo, basta goglearlo para verla interpretada por orquestas sinfónicas y artistas muy jóvenes de otras latitudes. Y así pueden aparecer Mariano Mores o Piazzolla, incluso en música de series de Netflix o en otras plataformas. Es un género musical que uno lamenta que no tenga la presencia que debería tener justo en el país que lo vio nacer, pero el mundo valora y reconoce el aporte que la Argentina ha hecho a la cultura a través del tango.

—Desde ya, la gente este viernes te va a pedir algunos de tus clásicos.

—Sí, ya estoy preparado para eso, seguramente en los bises eso va a suceder. Pero te cuento como anécdota, fuimos a tocar a Santiago del Estero con Quique Ponce y terminó el público bailando en el escenario zambas y chacareras y qué se yo, y de pronto se escucha una voz desde el fondo que me dice “La leyenda de Rosario, la leyenda de Rosario”. Así que tuve que cantar la tarantela de Rosario en Santiago del Estero, entre chacareras y zambas.

—Eso es lo maravilloso que tiene hacer canciones, nunca sabés quiénes y cuántos las escuchan ni en qué parte del mundo..

—Es maravilloso, además la emoción que se siente es muy grande. Bueno, lo llamé al Negro Rafael Ielpi la semana pasada para contarle que me llamó un tipo del Cuzco, de Perú, para contarme que querían versionar una canción nuestra. Y yo pensé en algún tema andino, no imaginaba, y cuando le conté al Negro, me dijo que jamás hubiese imaginado que sería esa. ¿Y sabés cual era? “Posdata”, una que grabé en los 80, esa que empieza “Hoy te pido tan solo una palabra” (lo dice cantando). Es maravilloso, no me pasa a mí solo les sucede a muchos colegas, pero el recorrido de las canciones es inimaginable.

—En lo que a vos respecta te hace sentir que siempre tomaste buenas decisiones al cantar temas importantes y junto a grandes poetas.

—Sí, claro, he tenido la suerte de trabajar con poetas de la talla del Negro Ielpi, Teresa Parodi, Hamlet Lima Quintana, Elvio Romero, Armando Tejada Gómez, Juan Carlos Muñiz, gente de una sensibilidad tan especial con la que hemos logrado plasmar en letra y música canciones que de alguna manera son clásicos para mucha gente. Mirá, me pasó recientemente de recibir un mensaje donde me preguntaban si había una versión nueva de la canción de Rita, la salvaje, y cosas así.

—¿Y no pensaste volver a grabar con un nuevo sonido todos estos clásicos que fueron emblemáticos en los 70 y 80...?

—(Interrumpe)Mirá, el Colo Belmonte (N de la R: baterista rosarino que tocó con Llopis, Teresa Parodi, Pimpinela y La Portuaria, y que actualmente es productor y está lanzando su carrera solista) me dijo hará un mes: “Tenemos que reversionar todas estas canciones y las vamos a hacer con el sonido de hoy”.

—Sería un golazo porque quienes las conocen las van a disfrutar y siempre habrá gente que va a descubrir canciones como “Para salvar la primavera”, “Rita desnuda”, “Aquí estamos cantando”, entre otras.

—Ya me pongo a trabajar en eso, estoy muy entusiasmado con la idea de volver a hacer aquellas canciones, no hay dudas que mi próximo disco va a ser con esos temas tan queridos de mi carrera.