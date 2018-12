Quince minutos para disfrutar de la música

Tiny Desk Concert es una propuesta muy interesante para conocer algunos músicos y para disfrutar de los ya conocidos. Con un formato muy cerca de lo acústico (a veces algunas guitarras y teclados están enchufados) y sumamente relajado, con varias cámaras estratégicamente ubicadas y el público fuera de cuadro, los recitales en vivo se desarrollan en la National Public Radio (NPR), que es una ONG nacida en 2007 a través de un sitio de internet, donde nuclean a una gran cantidad de emisoras de radio de los Estados Unidos. El resultado no podría ser mejor: pequeños concierto de 3 o 4 temas con excelente calidad de sonido y videos en HD.

Una muestra más para repensar la dicotomía entre la música y la industria.

Los Tiny Desk Concerts se pueden ver en Youtube. Los conciertos del archivo se disfrutan en video o se bajan en formato MP3.

El espacio donde las bandas tocan es pequeñísimo y no podría ser más pintoresco: un escritorio y un par de paredes tapizadas de cientos de discos y libros. Ese ámbito de biblioteca y oficina se transforma en un escenario por donde pasaron ya más de 400 artistas de una increíble variedad de estilos, muchos de ellos famosos como Adele, Cafe Tacuba, Jorge Drexler, Diego El Cigala, Alt-J (foto), Los Lobos, Florence The Machine, y muchísimos más que son desconocidos para el gran público, pero enormes bandas de jazz, música latina u oriental como Red Baraat, No! BS Brass Band o GoGo Penguin, entre otros. Todos, grandes artistas bajo la posibilidad de verlos y disfrutarlos a baja escala.