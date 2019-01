A fines de los 90, M. Night Shyamalan se consagró con un verdadero clásico como "Sexto sentido". El director de origen hindú también triunfó en Hollywood con películas como "El protegido" (2000) y "Señales" (2002), pero después su carrera tuvo un rumbo errático. Ahora, una década y media después, el cineasta regresa con una de las películas más esperadas del 2019. Se trata de "Glass", el filme que cierra la trilogía de superhéroes que nació con "El protegido" y siguió con "Fragmentado" (2016). Con "Glass", que mañana se estrena en Rosario, retornan las estrellas: Samuel L. Jackson y Bruce Willis, que actuaban en "El protegido", y James McAvoy, que protagonizó "Fragmentado".

Antes de que Marvel tomara el control del mundo cinematográfico de los superhéroes, Shyamalan ya había presentado un homenaje a los cómics donde la condición de superhéroe se aleja de los fuegos artificiales y se acerca a un complejo estudio de personajes. Allí, en "El protegido", David Dunne (Willis) es un justiciero con una habilidad muy particular: visualizar las fechorías de la gente con tan sólo tocarlas. Con la presencia constante de Elijah Price (Jackson), un friki con los huesos de cristal al que llaman Mr. Glass, descubrirá el potencial de sus poderes y la oportunidad que le dan de ser un héroe.

Dieciséis años después, cuando se estrenó "Fragmentado", nadie esperaba que esto fuese a tener alguna relación con aquella película, pero Shyamalan siempre se guarda las sorpresas en la manga. Al final del filme protagonizado por McAvoy, el tercero en discordia bajo el nombre de La Bestia, aparecía David Dunne con su capucha y decía: "Bitches, I'm back". Así nació la semilla de "Glass", el cierre de una trilogía que el cineasta lleva rumiando desde hace mucho tiempo.

El relato empieza con Dunn vigilando las calles de Filadelfia, luchando contra el crimen y esperando dar con el paradero de La Bestia, la más poderosa personalidad de Crumb. Pero la doctora Dr. Ellie Staple (Sarah Paulson), quien se especializa en personas que creen tener superpoderes, hace su aparición y los destinos de ambos se unen al de Elijah Price en un psiquiátrico.

"Ellos estuvieron siempre juntos en mi cabeza. Siempre se supuso que se iban a conocer en algún momento", dijo Shyamalan sobre estos tres personajes. "De hecho, «Fragmentado» estaba en «El protegido» original. Quise conectar un sentimiento al poder dar fin a esta historia, más que inventarle un nuevo sentido a ese relato. Además acá se ve que la gente con desórdenes es gente que está en el mundo real, día a día, preguntándose si son superhéroes o no", comentó.

Según el director, Bruce Willis y Samuel L. Jackson estaban ansiosos por volver a estos personajes. "¡Sam llevaba años preguntándome por esto!", aseguró. "Siempre ha querido hacer una secuela de «El protegido». Cuando me lo encontraba por Hollywood, paraba mi auto y me preguntaba por ella a los gritos. Cuando le dije que la haríamos se emocionó mucho, y más cuando le dije que la película se llamaría como su personaje. l siempre ha visto esta historia como la idea de que hay cosas extraordinarias que no conocemos dentro de nosotros, y que la gente que siempre ha estado marginada puede encontrar su lugar en el mundo. Bruce también accedió enseguida, y el desarrollo de su personaje ha sido muy interesante: después de todo este tiempo, qué carga tan grande debe haber sido poder ver lo que otros han hecho mal. Puede convertirte en una persona muy solitaria y aislada. Es demasiado conocimiento", explicó.

Un primo que viene de lejos

"El protegido" fue una de las primeras películas sobre superhéroes, mucho antes del boom que se vive ahora. Sin embargo, Shyamalan no cree que "Glass" esté inserta en el mundo de las historietas. "La gente que ha visto la película dijo que se parecía a un cómic. Hay una especie de ilusión de que es como una «Avengers» para adultos. Pero en su tono es un thriller psicológico más que una película sobre cómics. Definitivamente hay material de historietas, como súper fuerza y tipos súper humanos. Pero no creo ser parte del mundo de las historietas en el cine. Creo que soy más bien un primo, no vivo en esa casa, soy el primo que viene de lejos", reflexionó.

El director explicó también que lo que más le interesa de los superhéroes no es precisamente la acción. "Siempre quise mostrar a los superhéroes desde sus temores y su lado más frágil. Me interesa cómo es su vida en casa. ¿Hace los deberes con su hijo? No es que esto esté específicamente en la película, pero la idea de una vida doméstica me importa, el contacto humano. Hay que encontrar un equilibrio. Se trata de encontrarlo entre aquello que te da superpoderes pero que también te debilita. Imaginate que sos Superman pero tu hija adolescente no te dirige la palabra. Eso es muy interesante, cómo esas cosas se relacionan", concluyó.