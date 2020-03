El miércoles 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud calificó al coronavirus como una pandemia. A este comunicado, le siguió el de Alberto Fernández, que indicó que todo aquel que regresara a la Argentina de los países de riesgo deberá cumplir durante 14 días una cuarentena obligatoria. "Tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. Eso no es voluntario, no es una recomendación. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito que es poner en riesgo la salud pública", sostuvo el Presidente. De manera automática, la medida de aislamiento se puso en marcha y varios personajes de la farándula que habían vuelto del exterior tuvieron que resguardarse.

La primera en anunciar la cancelación de sus shows fue Tini Stoessel. Luego de su gira por Europa, y su paso por países como Alemania, Italia, Francia y España, la cantante tomó el recaudo de reprogramar su próximo recital en Buenos Aires. "Por razones de público conocimiento sobre el coronavirus (COVID-19) y donde la salud pública y la prevención es una prioridad para todos se ha decidido postergar el show que se realizaría este sábado 14 de marzo para el día sábado 28 de marzo en el Buenos Aires Arena", explicó. La exprotagonista de Violetta volverá al país en estas horas y permanecerá en cuarentena.

La periodista de TN, Paula García, contó que sus hijos viajaron a Japón y a Corea del Sur, y como parte del protocolo establecido por el Gobierno decidieron quedarse en su casa. Según las recomendaciones, la conductora tiene que quedar aislada porque tuvo contacto con ellos.

Otra famosa que debe respetar la medida es Barbie Simons. Después de haber pasado cinco días en Los Ángeles y Nueva York (participó de la premiere mundial de Mulán), la conductora contó por Instagram cómo fue su llegada al país, habló del papel que le hicieron firmar y explicó que estará en cuarentena para respetar las normas establecidas.

Wanda Nara actuó rápido. Ante la medida de urgencia impuesta en Italia por el coronavirus, la mediática viajó a Francia con sus hijos y se instaló en su casa de París para cumplir con la cuarentena. Mientras sus hijos toman clases a distancia, vía Internet, el accionar de la hermana de Zaira sorprendió para bien incluso a su exmarido.

En una entrevista con Andy Kusnetzoff, el futbolista Maxi López felicitó a la madre de sus tres hijos: "Ellos se movieron hace unas dos semanas a Francia porque allá está un poco más contenido el tema del virus. Obviamente lo primero que se te viene a la cabeza es la protección de los chicos. Es todo. La verdad que la madre los llevó para allá y estuvo bien".

En la misma situación se encuentran todos los futbolistas que viven en Italia. De acuerdo a lo establecido por el primer ministro Giuseppe Conte todo el país se encuentra en cuarentena y se recomienda evitar los movimientos por toda la península.

En esos límites se encuentran Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, jugadores de la Juventus que comparten plantel con el primer futbolista afectado por el virus: Daniele Rugani. Por este motivo, todo el equipo se encuentra en aislamiento preventivo y a la espera de los resultados de los estudios que le realizaron a cada uno. Quien se vio afectada por toda esta situación fue Oriana Sabatini.

Otra actriz afectada por el protocolo fue Minerva Casero. Según contó en Instagram, la hija de Alfredo estuvo de vacaciones en España y tuvo que recluirse. "Hola, ¿cómo están?", empezó su posteo, y explicó la situación: "Claramente, estoy en cuarentena. Llegué a las 4 de España y es lo que hay que hacer para cuidar a la sociedad, por más de que no tengo ningún síntoma y estoy perfecta. Obviamente que extraño muchísimo a mis seres queridos y la verdad que tengo muchas ganas de verlos y de salir a caminar por mi barrio. Pero bueno… es lo que hay que hacer. Son 14 días de soledad aquí, en casa".

La misma suerte corre para Laurita Fernández. Sin Nicolás Cabré, la exganadora del Bailando se fue de vacaciones a Nueva York luego de su temporada de verano en Mar del Plata y declaró por las redes: "Haré las reuniones y ensayos por Skype; hay que respetar la cuarentena".

En el mismo país se encuentran actualmente los periodistas Ángel de Brito y Mariana Brey, disfrutando unas vacaciones que deberán extenderse 14 días desde que vuelvan al país. Mientras en Los Ángeles de la mañana se turnan entre las panelistas para conducir el programa, los dos integrantes deberán seguir el ciclo desde la televisión de su casa, tal como explicó el doctor Jorge Tartaglione: "Ángel De Brito se tiene que ir a su casa y quedarse catorce días ahí. Eso es inamovible, lo tiene que hacer porque viene de Estados Unidos, un país de riesgo".