Luego de que la Bomba Tucumana acusara a Melina Lezcano de haber hecho playback en el ritmo de homenajes, Marcelo Tinelli propuso un desafío: enfrentó a las dos concursantes a un duelo a capela.





Duelo Bomba Tucumana y Melina Lezcano



Gladys tomó la posta primero y cantó Como la flor de Selena. Acto seguido, la cantante de Agapornis eligió la canción Isn't she lovely de Stevie Wonder. "Yo no canto en inglés", ironizó Gladys, aunque reconoció que su colega lo había hecho muy bien.

La Bomba, además, cantó de yapa Sobreviviré, y volvió a mostrar toda su "chispa" para el show.





