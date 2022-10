Quién es Romina Uhrig, la ex diputada kirchnerista que entró a Gran Hermano

"Mi nombre es Romina Uhrig, tengo 34 años. Vivo en Moreno. Me encanta la política. Cuando fui diputada acompañé la ley del cupo laboral trans porque a mí me crío mi tía que era travesti", señaló en su presentación.

Pero antes de ingresar a la casa, mencionó las diversas operaciones que se hizo a lo largo de su vida y las redes sociales, sobre todo Twitter, comenzaron a hacerse eco sobre si las había pagado con plata de la provincia: "Me encanta entrenar, me cuido mucho, bastante. Realmente soy muy insegura conmigo misma. ¡Qué no me hice!. Me hice las lolas, la panza, cada tanto me pongo botox".

Romina se desempeñó en el cargo de Diputada por el Frente de Todos y estuvo sentada en una de las bancas del Congreso Nacional entre 2019 y 2021. Previo a entrar a la casa le comentó a del Moro que se presentó en otras audiciones de GH pero que no la aceptaron.

romina1.JPG Fue Diputada por el Frente de Todos entre 2019 y 2021.

En el vídeo que envió al casting señaló que antes de ser diputada se desempeñó como subsecretaria de Relaciones Internaciones y secretaria de Desarrollo Productivo en el municipio de Moreno: “Me encanta trabajar en lo social, lo hice en la gestión de Walter y hoy lo sigo haciendo, con muchos menos recursos, pero trato de hacer lo que está a mi alcance”.

Se supo también que antes de ingresar a Gran Hermano trabajaba como funcionaria en el gabinete de presidencia del Instituto de Prevención Social, pero hasta el momento no se sabe si tuvo que renunciar para ingresar a la casa.

Aun así, aunque muchos defendieron su participación en el reality, otros tantos la cuestionaron sobre todo mujeres que manifestaron su enojo porque Romina hizo campaña a favor del aborto en 2020 y después se abstuvo en la votación.

https://twitter.com/pia_dmn/status/1582213143874351104 Procedí a borrar todo lo de Romina Uhrig porque en la vorágine del programa me olvidé que esta fue la atrevida que hizo campaña a favor del aborto y después se abstuvo en la votación. Baai reina — Pía (@pia_dmn) October 18, 2022

https://twitter.com/JulieCGallagher/status/1582202687575457792 Retiro mi apoyo a Romina Uhrig. Que gane el wacho de González Catan o la Madre-Tator pic.twitter.com/nTc4ZWSXxB — Queen of Yabrancity (@JulieCGallagher) October 18, 2022

https://twitter.com/GotfrydLau/status/1337732790843035651 Romina Uhrig, del Frente de Todos, mostrándose con el pañuelo y diciendo “será ley ” pero a la hora de votar se abstiene. Los tibios y obsecuentes los quiero afuera. pic.twitter.com/LEcjXrjAAg — Lau (@GotfrydLau) December 12, 2020

El ganador de Gran Hermano 2022 recibirá dos premios: una casa y 15 millones de pesos, mientras quien quede en segundo puesto recibirá otra vivienda. En esta ocasión la entrada de los participantes obtuvo picos de hasta 23 puntos de rating.