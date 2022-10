Quién es quién dentro de la casa de Gran Hermano

El desafío del programa es que los participantes permanezcan desconectados del celular y encerrados en la casa por cuatro meses. Con el pasar de las semanas se irán eliminando contrincantes hasta llegar al finalista, que se llevará el premio de una casa y 15 millones de pesos. En total son 18 los participantes que ingresaron a la casa, y Rosario tiene a su propio representante: Tomás Holder, influencer que sorprendió al público por su parecido con Ricardo Fort.

Pero de cada uno de ellos hay mucho más por conocer. Estas son las 18 personalidades que convivirán junto al público en la casa de Gran Hermano 2022.

Tomás Holder: tiene 21 años, es de Rosario y estudia administración de empresas. Está en una relación y usa las redes como un influencer. Es muy competitivo y no le gustan ni el desorden ni la suciedad. El joven se describió como "un personaje de un 'Tincho' medio clasista, medio homofóbico, típico rugbier, que a la gente la hace reír mucho y me encanta". Dijo que es querido u odiado, pero que no hay punto medio, y entró a la casa a ganar: "No creo en nada ni en nadie que no sea yo".

Holder GH.jpg

Walter "Alfa" Santiago: tiene 60 años, es de Tigre y está divorciado. Su actividad es comprar, vender y reparar autos de colección. En 2001 partió rumbo a Miami en donde vivió hasta su regreso en 2013. Dijo que nunca tuvo jefes. Sus palabras fueron: "Siempre fui líder, soy muy calentón, muy rencoroso y tengo muchísima memoria, no me olvido de nada. Voy a ser el patriarca de la casa".

Walter GH.jpg

https://twitter.com/LeoAriasPrensa/status/1582195131792314368 ALFA, EL ENVIADO DE RICARDO. NO LO PODEMOS ABANDONAR. pic.twitter.com/iuV21lqbW1 — Leo Arias (@LeoAriasPrensa) October 18, 2022

Lucila "Tora" Belén Villar: tiene 28 años, es oriunda de Berazategui y está soltera. Estudia programación neurolingüística del cuerpo, lo que, según dice, la ayuda a conectar con otras personas. Además trabaja en una estética. En el casting lanzó una fuerte declaración: "Todos los hombres mienten y yo también. Tengo eso que no me puedo controlar, yo era adicta al sexo", comentó la participante. Según las reglas del juego, los participantes no se conocen, pero durante su entrada a la casa, Lucila metió la mata: la joven entró saludando al compañero por el nombre que supuestamente no conocía.

Lucila GH.jpg

https://twitter.com/MundoFamososOk/status/1582182460452147200 Lucila entro y dijo "Que onda Na..." y se corto, metió la pata? Ya se conocen? #GranHermano pic.twitter.com/7EGneeBkYf — MF (@MundoFamososOk) October 18, 2022

Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente: tiene 19 años, nació en Madrid pero vive en Argentina desde sus cuatro años, y es soltero. Trabaja en una agencia de autos y además es creador de contenidos digital para redes. Fue futbolista en Ferro, Comunicaciones y Racing. En su presentación dio detalles de la intimidad de su familia: "Mi mamá ya no está, falleció hace poco. Mi papá conformó una pareja con otro hombre, al cual yo considero que es mi segundo papá".

Nacho GH.webp

https://twitter.com/lucaslauriente/status/1582173341619605504 estadísticamente tenía que haber un Nacho, por ahora nada fuera de lo esperado — Lucas Lauriente (@lucaslauriente) October 18, 2022

Mora: tiene 21 años y es de Posadas, Misiones. Se describe como una mujer linda y que le gusta "histeriquear". Sobre su vida privada comentó: "Cuando éramos chicos, falleció mi mamá, mi papá se pone en pareja con Cristina y, al cabo de unos años, mi papá falleció y Cristina nos adoptó a mi hermano y a mí". También habló sobre su situación sentimental: "Estoy en pareja con Sebastián y tenemos una relación abierta. No es poliamor, sino que él puede salir y estar con quien quiera y yo lo mismo. Él fue, probó y volvió a mí, eso me alimenta el ego".

Mora GH.jpg

https://twitter.com/BigMememon/status/1582184629423202305 Alfa y Mora en la primera cena #GranHermano pic.twitter.com/NfN4arSHt1 — Gran Hermano Mememon (@BigMememon) October 18, 2022

Maximiliano Giudici: tiene 35 años y es de Córdoba y está divorciado. Vivió en Brasil y México, en donde puso un hostel pero la pandemia lo fundió. Sus tres pasiones son el fútbol, la playa y el calor. Se presentó como "el más chamuyero de la casa". "Es el momento más importante de mi vida, un sueño que siempre quise vivir", expresó el muchacho.

Maxi GH.jpg

https://twitter.com/trumancande/status/1582180427292282880 amo q siempre tienen q cubrir la cuota de un cordobes como si fuera una DISCAPACIDAD y lo digo como cordobesa — knd (@trumancande) October 18, 2022

Martina Stewart Usher: tiene 25 años y es de Tigre. Es profesora de Educación Física y trabaja en una escuela y dando clases personalizadas. También trabajó en periodismo deportivo en Racing y juega al fútbol, deporte del cual salieron varias de sus parejas pero no quiso dar nombres. Dos declaraciones la definieron en su presentación: "Mi ídola es Wanda Nara, hizo todo bien" y "Ojalá que no me encuentre con ningún bobo en la casa porque todo mal". La participante ya está generando polémica por dos motivos. En primer lugar, dijo en vivo que le dan "asquito" los bisexuales. En segundo lugar, algunos usuarios comentaron que como profesora ha insultado alumnos.

Martina GH.jpg

https://twitter.com/Millokpg/status/1582192244257193985 Me encanta que en dos minutos ya odian a Martina... imagínense nosotras que la tuvimos qe aguantar 2 años maltratando a nuestros hijos como profesora de gym #GranHermano — MilloKpg (@Millokpg) October 18, 2022

Constanza Romero: tiene 20 años y es correntina y está de novia. Es influencer y estudia kinesiología. En su vida se presentó a siete concursos de belleza y ganó todos, entre ellos, uno que tuvo lugar en Estados Unidos. "Mi estrategia es jugar con los hombres, que se peleen entre ellos y generar rivalidad. Les voy a demostrar que esta vez va a ganar una mujer". Coti también aclaró: "Soy consciente de que chicas como yo no hay en todos lados" y según ella, Dios le dijo que es especial.

Coti GH.jpg

https://twitter.com/Marianodc_Gdc/status/1582182144780079105 En Gran Hermano acaba de aparecer una tal Coti que dice que Dios le dijo que ella es especial #GranHermano #GH2022 pic.twitter.com/Mhmj03kxR6 — MDC_10 (@Marianodc_Gdc) October 18, 2022

Romina Uhrig: tiene 34 años y es de Moreno. Tiene tres hijas y está separada. Es profesora de Educación Física y ex Diputada Nacional. "Cuando fui diputada, acompañé la ley de cupo laboral trans, porque a mí me crió mi tía que era travesti", explicó. Le gusta entrenar y confiesa ser muy insegura con ella misma, por lo que se operó los pechos, la panza y la cara. "A la casa voy a jugar, no a hacer amigos. Hoy, a los 34 años, estoy cumpliendo mi sueño", declaró.

Romina GH.webp

https://twitter.com/Wait_Man/status/1582199756595818496 Romina fue diputada y ahora entra a Gran Hermano. Menos ganas de laburar que yo. — Elio (@Wait_Man) October 18, 2022

Agustín Guardis: tiene 25 años, es de La Plata, y es analista político. Animaba fiestas infantiles pero ahora está desempleado. Está soltero. "Voy a convertirme en el mejor jugador de la historia de Gran Hermano. Si para ganar, tengo que generar conflicto, lo voy a hacer", aseguró. Se describe como "anarquista" y "que va en contra del orden establecido".

Agustin GH.jpg

Juan Reverdito: Tiene 42 años y nació en Jujuy, pero vive en Boedo. Tiene un hijo de 24 años, a quien crió solo, y otro de 5 años. También es abuelo de un nene de tres años. Se desempeña como taxista y es hincha de San Lorenzo. "Soy explosivo y me saco por cualquier cosa". Antes de su entrada a la casa protagonizó un tierno momento: hizo una videollamada con su hijo, quien vive en España.

Juan GH.jpg

https://twitter.com/peralta_nico/status/1582189041248002054 Me cae buen Juan, taxista, 42 años, 2 hijos, un nieto de 3. Fue papá a los 17 y crió solo a su hijo. Vivió en un auto, no tuvo casa y hoy llega por todo #GranHermano — Nicolás Peralta (@peralta_nico) October 18, 2022

Daniela Celis: tiene 26 años, tiene diez hermanos y es de Moreno. Estaba en pareja con un hombre 20 años mayor, pero se separó de él para entrar a la casa. De chica, sufrió bullying en el colegio: "Yo quería ser linda para ser aceptada y realmente operarme las lolas me cambió la vida".

Daniela GH.jpg

https://twitter.com/melasudann/status/1582192468686405632 Daniela: no me invitaban a lo cumpleañito de chiquita por negra y fea. Ahora estoy re buena y le entró a lo que se mueva.



La amo#GranHermano pic.twitter.com/jFiEPpJMER — Lucas (@melasudann) October 18, 2022

Thiago Agustín Medina: tiene 19 años y es de González Catán. Trabaja en el Mercado Central y también es cartonero. Vive con su papá y sus nueve hermanos. "A los 8 años falleció mi mamá y quedamos nosotros dándole para adelante. Lo primero que haría si gano el premio es arreglar mi casa para que mis hermanos tengan una buena comodidad", comentó el joven.

Thiago GH.jpg

Marcos Ginocchio: tiene 22 años y es oriundo de Salta. Está en el último año de abogacía. Vive con sus padres y sus hermanos estudian en el exterior. Se confesó cristiano: "Creo mucho en Dios, en la Virgen de Salta y voy todos los domingos a misa". Practica artes marciales y entrena cuatro veces por semana. "No me interesa lo que los demás piensan de mí, yo vivo para mí y no para los demás", comentó. Su ingreso a la casa coincidió con su cumpleaños, por lo que la gente le cantó en vivo el "feliz cumpleaños".

Marcos GH.jpg

https://twitter.com/ernestoserrano_/status/1582194017688637440 Marcos cuando entre a la casa y vea a los que ya estan adentro #GranHermano #GH2022 pic.twitter.com/QdNtHuslZo — ernesto (@ernestoserrano_) October 18, 2022

Juliana Díaz: tiene 31 años y es de Venado Tuerto, Santa Fe, en donde vive junto a su madre tras el accidente que se cobró la vida de su hermano y su padrastro. Sobre su personalidad dijo: "Es increíble cómo las personas siempre terminan haciendo lo que yo quiero", y luego agregó que no sale "a comprar el pan sin estar maquillada". Confesó, además, que probablemente encuentre alguien que le guste, porque a donde va le gusta alguien.

Juliana GH.webp

Julieta Poggio: tiene 20 años, es una modelo, actriz y profesora de danza de Devoto. Está de novia. Contó que no le gusta cocinar ni limpiar, sólo toma champagne y es muy "coqueta". Confesó que su "lugar en el mundo son las cámaras y el escenario".

Julieta GH.jpg

https://twitter.com/mernuel_/status/1582221313157963776 JAJAJJAJAJA LO QUE SUBE EL NOVIO DE JULIETA. pic.twitter.com/MrGsz9Sff7 — Manu (@mernuel_) October 18, 2022

Alexis Quiroga: tiene 29 años y es de General Cabrera, Córdoba. Trabaja en la empresa familiar de maní y tiene una cervecería. Está soltero. Le importa su aspecto físico por lo que va todas las noches al gimnasio, usa cremas, perfumes, se compra ropa todos los días. Jugó al fútbol en Ferro, pero dejó "por la joda". Según contó en su presentación, lo apodaron "conejo" porque no aguanta más de tres días sin sexo.

Alexis GH.webp

https://twitter.com/MarianoSosaOk/status/1582207859260936194 #GH2022 Que haces? me llamo Alexis, me dicen Conejo, y no por mis dientes y orejas, sino por otra cosa, queres que te cuente por qué? no puedo estar más de 2 días sin sexo, terrible, claro de ahí el apodo, jaja me lo pusieron los pibes, epico pic.twitter.com/deybq1O6FM — Marian (@MarianoSosaOk) October 18, 2022

María Laura Álvarez: Tiene 41 años, se crió en Catamarca y actualmente vive en Paraná. Es peluquera canina. Tiene una hija de 9 años y está en pareja con una mujer. "A mi nueva novia la conocí jugando al fútbol, y era la pareja del entrenador. Después de eso me sacó del equipo", contó.

Maria Laura GH.jpg