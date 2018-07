Quién es Marina Señuk, la chica del clima que reemplaza a Sol Pérez

Marina Señuk tiene 26 años, es geminiana que se vino hace más de diez años desde Misiones para trabajar como modelo convocada por Pancho Dotto, pero desde hace ocho meses integra el staff de Multitalent Agency. "Hiperactiva, intensa y persistente", se definió la joven que aparece en TyC Sports.

marina1.PNG marina2.PNG



"Desde que llegué a Buenos Aires no paré ni un segundo... No me quejo, porque disfruto de todo lo que hago. Y cuando estoy cansada le pongo a todo una cuota de humor, para pasarla mejor", cuenta la rubia. que reemplaza a Sol Pérez como la "chica del clima".

"Cuando me lo ofrecieron no lo pensé mucho. Lorena, mi hermana mayor, ya vivía en Buenos Aires, así que ése fue un impulso. Con mis papás, Oscar y Roxy, buscamos un colegio (Instituto del Carmen), ya que para ellos la educación era innegociable. Ya estando acá, trabajando y estudiando a la vez, sabía que siempre tenía el pasaje de vuelta para cuando quisiera", dijo a la revista Gente.