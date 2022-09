¿Quién es la Máscara? perdió rating y produjo cambios

La periodista se refirió al resultado del rating registrado este lunes: "Hubo modificaciones en el podio, Tinelli le ganó a ¿Quién es la Máscara? en el promedio general. Él quedó cuarto con 9,1 y el programa de Telefe se ubicó en séptimo lugar con 8,2 puntos. ¡8,2 puntos para el prime time de Telefe! Deben estar cayendo ganchos en las cabezas de los gerentes".

Calabró contó que si bien el programa está cerca de concluir sus grabaciones, la producción introdujo variantes para lograr subir puntos: "Ahora creo que están terminando de grabar, pero había habido modificaciones en el formato. No sé si ya arrancaron o van a arrancar a develar dos máscaras por noche y también sumaron nombres. Incluso leí, creo que fue el Laucha, que apuntó que la Pececita era, inicialmente, Karina Jelinek y la cambiaron por Guillermina Valdés ¡Ya empezaron a hacer zafarrancho! O sea ¡No es manera de defender un formato!”.

La hija del capo cómico también sentenció que la invitación de Wanda Nara al programa no logró su cometido: "Me parece que hubo toda una puesta marketinera a ella, que justo cayó su supuesta separación. Ahora también fue la de Zaira, pero bueno, esa no diría que es supuesta, esa la creo más que la otra. Creo que hubo una apuesta a todo eso que es periférico, y para un formato tan blanco y tan para niños, no suma nada”.