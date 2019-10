Quién es Guido Mazzoni, el nuevo novio de Sol Pérez

Sol Pérez estaría viviendo una historia de amor con Guido Mazzoni, un entrenador de crossfit conocido en la farándula. Al parecer, la relación es muy reciente y, por el momento, la chica del clima prefiere mantener el vínculo en secreto. Sin embargo, Ángel de Brito arruinó sus planes ya que publicó en su cuenta de Twitter imágenes del hombre en cuestión.

"Guido Mazzoni el nuevo amor de @SolPerez", escribió el conductor de "Los ángeles de la mañana en la descripción de su posteo en dicha red social. El muchacho es personal trainer de numerosas figuras. Además, es dueño de una cadena de gimnasios. De hecho, la vedette suele tomar clases con él en una de las sucursales de la marca.

Embed Ver esta publicación en Instagram @bigg.fit @guidotmazzoni Una publicación compartida por Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 10 de Oct de 2019 a las 10:28 PDT

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, la chica del clima replicó en sus historias un video que grabó Mazzoni cuando mientras ella estaba en medio de un ejercicio. Todo parecer indicar que el amor entre ellos nació durante las clases. Jésica Cirio, Ivana Nadal, Cande Ruggieri, Mariano Martínez, Nacho Viale son algunas de las figuras que entrenan con él. Por esa razón, muchos lo conocen como "personal de los famosos"

En mayo de este año, "La sobri de Pérez" terminó su noviazgo con Rodrigo Luna Benítez, después de un mes juntos. "Nos peleábamos bastante. Estaba demasiado a mi lado, me acompañaba a todos lados y me perjudicada en mi laburo. No quiero tener una persona celosa a mi lado, me controlaba hasta cuando iba al gimnasio", contó en ese entonces la vedette en Involucrados.