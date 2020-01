Dos mil años después del pecado original, y a pesar de ser uno de los actos más íntimos y personales de la humanidad, la sexualidad es un tema de debate público, controversias, conflictos y tragedias. La complejidad de esa cuestión es el eje que articula "Seso salvaje", el espectáculo que Nadia Juárez, más conocida como Jua Jua Juárez, estrena hoy, a las 21, en el Complejo Cultural Atlas (Mitre 645). La actriz rosarina decidió encarar desde el humor las múltiples aristas del tema en un show que cuenta, además, con las actuaciones del Mago Manuel, la drag queen Osquria, Mariana Maldonado en su debut artístico y los bailarines Yuslandi Hernández Ortega y Milton Cabral.

—¿Cuál es la idea del show?

—La idea tiene un eslogan que es una invitación a repensar la sexualidad de dos maneras: por un lado a pensarla mucho y por el otro a replantearse la sexualidad propia y la ajena. El unipersonal surgió a partir de la invitación de la Asociación Sexológica del Litoral. Ellos me vieron en un show en Santa Fe y me invitaron a unas jornadas. Me fasciné con el tema, empecé a escribir y presenté un unipersonal. Empecé en septiembre del año pasado en Santa Fe y ahora lo estreno en Rosario con otro formato, con bailarines, una drag queen, un mago.

—¿Qué temas querías abordar?

—La sexualidad es un tema hiperamplio. Arranco hablando del sexo en el matrimonio, que es con el que más se identifica la gente, en el inicio hay mucho humor y después vamos entrando en un tono más reflexivo. Si bien hay risa, lo que prevalece sobre el final es la reflexión. Ahí hablo de diversidad, de qué nos pasa con nuestra propia sexualidad, con nuestras inhibiciones, con el deseo, con el cuerpo, por qué hablamos sobre el cuerpo con palabras que no son las correctas.

—¿De qué manera se siente interpelado el espectador?

—La invitación es abrir el juego a entender que por una sexualidad mal entendida hoy tenemos un montón de cosas que estamos viviendo, como por ejemplo la trata de personas, o los femicidios cada 24 horas, los abusos de menores, la homofobia, qué nos pasa que no podemos tolerar la sexualidad del otro y eso tiene que ver con que no hemos hecho contacto con la nuestra, con la propia. Finalmente termino con algo que considero un regalo para las mujeres, así lo concebí. Hablo del cuerpo de las mujeres, de las exigencias que pesan sobre él en cuanto a formas y la pretensión de no envejecer y termino dedicándoles un blues que compuse para las mujeres. Quise pasar por todos los estados. La letra con risa entra. Podemos generar conciencia a partir del humor porque si no queda muy en bajada de línea.

—¿Te tomás a vos misma como referente para desarrollar esos temas?

—Puedo ver mi propia deconstrucción en el escenario y me parece que esto es importante porque estamos todos en un proceso de abrir la mirada. Siempre el stand up tiene que ver con hablar en primera persona y exponer la vulnerabilidad propia. El stand up hace que uno se plantee cosas todo el tiempo. De hecho estoy interpelándome a mí misma todo el tiempo y cuando llevo mi material al escenario la idea es que pueda usarlo como una herramienta, que se vaya pensando. Siempre digo que los mejores que vi en un escenario son aquellos que me hacen salir del teatro con ganas de cambiar el mundo. Y no como una gran hazaña, sino como generador de pequeños cambios que mejoren mi calidad de vida y la de los que nos rodean.

—¿De qué manera se filtra la sexualidad en esa idea?

—En esto la sexualidad es fundamental porque a partir de respetar la sexualidad propia paso a respetar la del otro y a convivir con un poco más de tolerancia. La palabra diversidad tiene la misma raíz que la palabra diversión. Justamente lo divertido, lo bueno de la vida, tiene que ver con que somos todos diferentes y es increíble cómo la gente puede aceptar las diferencias en algunos terrenos y en otros no. Por ejemplo en identidad de género a una gran porción de la sociedad le cuesta aceptar que el amor tiene formas diferentes, o que en definitiva es la misma forma de amor manifestada de distintas maneras. No me corresponde a mí ser juez.

—¿Cómo opera la burla, la descalificación?

—La burla ante la diversidad es un ejemplo. Soy mujer, pero me autopercibo pavo real... bueno, la burla tiene que ver con aquello que me genera miedo, no lo puedo procesar y me burlo para atacar primera. Pasa con el lenguaje inclusivo, el feminismo, como no conozco en profundidad de qué se trata me la tomo con sus formas externas. Hay mujeres que salen a poner el cuerpo en las manifestaciones y otras que trabajamos desde la palabra. No voy a marchas, pero intento todo el tiempo desde las redes y mi contacto con otras mujeres instalar la tolerancia, el respeto hacia el otro, con la autoaceptación.

—¿Cuáles son los tabúes?

—No podemos nombrar todo lo que esté vinculado con la zona genital. Por ejemplo, menstruación es una palabra maldita, o parir, tenemos palabras para nombrar procesos fisiológicos y naturales. Para menstruación usamos "me vino", "estoy con el período", "la regla", teniendo una palabra sencilla y fácil de recordar. El tema es amplio y hay muchas cuestiones, pero mi intención no es bajar línea. A partir de la propuesta de la Asociación Sexológica también empecé a preguntarme y a investigar. Me asesoró Federico Bordón, que es médico sexólogo y presidente de la asociación. Todo lo que escribía lo ponía a consideración suya porque a veces tenemos muy instalada una manera de pensar y no nos damos cuenta de todo lo que queda por fuera de eso, y mi mirada está atravesada por mi condición de mujer, heterosexual, de 40 años, que nació en esta parte del mundo, en determinada situación social, económica y política.

—¿Por qué la sexualidad continúa siendo un tema tabú?

—Las sexualidades son construcciones en las que influyen factores de toda índole: sociales, políticos, religiosos y hasta económicos. Desde que Eva mordió la manzana, la sexualidad se transformó en algo pecaminoso, reducido sólo a la función reproductiva, de procreación. Creo que es contradictorio pensar que el mismo Dios que nos dio un cuerpo también nos haya prohibido disfrutar de él. La moral religiosa que pesa sobre las sexualidades es un elemento de control porque quien conoce y disfruta de su propia sexualidad ejerce un poder que le otorga independencia: si me conozco, me acepto y puedo ser feliz sin que mi felicidad dependa de un ser superior. El sexo es poder y hay quienes lo convierten en una moneda de cambio que coerciona al que está en inferioridad de condiciones, y en relación a esto aparece un lamentable estigma social y político que pesa mayormente sobre las mujeres, a través de la ideología patriarcal, por la cual suele sospecharse que para obtener un puesto de trabajo o incluso un ascenso, antes hubo un favor sexual.