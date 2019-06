"Queremos salir continuamente de la solemnidad"

Que agotaran localidades para el show de esta noche en Rosario reivindica el lugar a donde están: en una verdadera carrera ascendente que no conoce de límites. El Kuelgue comenzó en los escenarios del under porteño y hoy ya se codea con las bandas del mainstream y hasta se autodenominan “los nuevos viejos”, en comparación con las bandas contemporáneas. La banda liderada por Julián Kartún se presenta hoy, a las 21, en La Sala de las Artes (Suipacha y Güemes). “Es un show que nos permite pasar por diferentes matices porque es nuestro, no es lo mismo que tocar en un festival. Vamos a hacer un repertorio basado en “Fierrín”, en toda la discografía y además, vamos a adelantar canciones del próximo disco”, contó el líder del grupo en una entrevista con Escenario. Por entradas agotadas, la banda agregó otro show para el 28 de septiembre en La Sala de Las Artes.

A Kartún lo secundan Santiago Martínez en teclados, Juan Mojoli en bajo, Nicolás Morone en guitarra, Tomás Baillie en batería y Pablo Vidal en saxo. Son dueños de diversos estilos; desde candombes hasta free-style y una asociación libre de letras que juega con los límites del humor absurdo y la improvisación continua. La masividad del grupo es algo que reconocen como muy real: “No lo tomamos como algo natural, pero sí nos damos cuenta que es algo que está pasando, cada vez viene más gente. A Rosario vamos desde hace más de 15 años y esta es la primera vez que agotamos localidades”, destacó Kartún que también es actor e interpreta a Ramón en la novela de El Trece, “Argentina, tierra de amor y venganza”.

“Me gusta poder ver el público a la cara, ese ida y vuelta cercano. Pero también está bueno tocar para más gente. Queremos ser todoterreno”, aseguró la voz del grupo elegido por Paul McCartney para telonear su show en 2016. “Paul pidió que le muestren bandas originales, quedamos entre dos bandas y nos confirmaron que éramos nosotros. Nos enteramos cinco días antes del show, así que armamos un set corto”. Cuando terminaron, escucharon la frase mágica “Do you wanna meet Paul McCartney?” (“Quieren conocer a Paul McCartney?”). La respuesta es más que obvia. Y así pasaron al camarín del ex Beatle para sacarse una foto con él. “Recién nos mandaron la foto ahora, después de 3 años, así que pronto la vamos a subir a nuestras redes”, adelantó Kartún.

La lírica inconexa se genera por la improvisación, el momento de juego. “Hay una idea de no bajar línea, no caer en lugares comunes, queremos salir continuamente de la solemnidad”, definió.

La banda lanzó el EP “Fierrín” en 2018 y ya se encuentra grabando lo que será el lado B. “Vamos a atravesar el invierno haciendo canciones nuevas”, dijo Kartún, quien además está presentando el show de stand up “Noche de fresas”, con el que llegará a Rosario próximamente. Mientras tanto, Kartún se entretiene con sus recitales desfachatados y su lírica irreverente.