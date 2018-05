Queen lanzó el trailer de su película "Bohemian Rhapsody"

La agrupación británica Queen lanzó el tráiler de su película "Bohemian Rhapsody", la cual fue realizada en homenaje al grupo y en especial a su vocalista Freddie Mercury.

El video promocional del filme inicia mostrando un concierto de la banda interpretando "We will rock you", uno de sus grandes éxitos.

Embed

Los encargados de dirigir la cinta cinematográfica fueron el británico Dexter Fletcher y el estadounidense Bryan Singer.

La película se estrenará el 2 de noviembre. En el filme mostrará como el grupo alcanzó la fama y obtuvo éxito con sus canciones que se convirtieron íconos de la banda, así como "Bohemian Rhapsody", "Another one bites the dust", "We are the champions" y "Under pressure".