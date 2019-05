Queen aún no ganó plata con "Bohemian Rhapsody"

La película "Bohemian Rhapsody" ha sido uno de los fenómenos culturales de la temporada: ganó cuatro premios Oscar y dos Globos de Oro y, sobre todo, recaudó más de 900 millones de dólares en todo el mundo. Pero a pesar de este éxito masivo, el guitarrista de Queen, Brian May, aseguró a la radio BBC que el grupo no ha ganado ni un centavo con la película. "Fue un gran trabajo de amor. Como doce años en desarrollo, supongo. Pensábamos que al final saldría bien y nos sentimos bien al respecto, pero no nos dimos cuenta de que lo haría tan bien", destacó. Y en esta línea, añadió: "Es increíble lo que pasó con la película en todo el mundo. Es como una película de un billón de dólares. Me reí el otro día, porque vi en el periódico que nos enriquecimos con esta película. Si lo supieran... Estuvimos con un contador el otro día y todavía no hemos ganado ni un centavo. ¿Cuán exitosa debe ser una película para que ganes dinero? Bueno, no es fácil. Hay tanta gente involucrada en un filme que las personas no se dan cuenta de la cantidad de piezas que deben encajar. Es un proceso realmente complejo", explicó.