Qué ver en agosto: los estrenos más importantes de Netflix, HBO Max, Disney Plus y Amazon

En agosto llegarán, principalmente, muchas series de televisión. Adaptaciones, spin off, secuelas y originales: las compañías apuestan fuerte al contenido serializado y los fanáticos están cada vez más ansiosos por ver los resultados. Títulos como "She Hulk" (Disney+) o "House of the Dragon" (HBO Max) tienen todas las expectativas sobre ellos y no falta nada para su estreno.

Pero la cartelera y los catálogos de cada plataforma no se queda únicamente en los grandes estrenos. Además, cada una añadirá producciones anteriores que han sido de un enorme éxito en la taquilla o en televisión. Será el ejemplo de Netflix, que además de la esperada serie "The Sandman", añadirá famosas películas como "1917", "Jumanji" o "Resident Evil 2: Apocalipsis".

Esta es una lista con los detalles de los estrenos más importantes del mes y dónde encontrarlos.

The Sandman - 5 de agosto (Netflix)

Es una adaptación de los cómics de Neil Gaiman que tratan sobre Morfeo (el Rey de los Sueños), que ha sido encarcelado por mucho tiempo y ahora deberá emprender un viaje por diferentes mundos para encontrar lo que le fue arrebatado y recuperar su poder. En dicho viaje, Morfeo deberá reparar los errores cósmicos y humanos que cometió durante su extensa vida.

Producida por DC Enterteiment y Warner Bros. Television, la serie debuta en Netflix el 5 de agosto de 2022, contrariamente a otro tipo de contenidos de la compañía Warner que se estrenan en HBO. La serie está protagonizada por Tom Sturridge (Conociendo a Julia) como Morfeo o Sueño, el señor de los sueños y gobernante del reino del Sueño. Gwendoline Christie (Game of Thrones) estará en el papel de Lucifer, la gobernante del Infierno, acompañada de un elenco formado por Vivienne Acheampong, Boyd Holbrook, Charles Dance, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Jena Coleman, Mason Alexander Park y Joely Richardson.

The Sandman | Official Trailer | Netflix

I am Groot - 10 de agosto (Disney+)

Las adaptaciones de cómics no dejan de sorprender. No sólo son furor entre sus creadores y fanáticos, sino que además sirve de pie para el desarrollo de ciertos personajes o historias que aparecen luego en las películas de los universos cinematográficos. Es el caso de "I am Groot", una serie sobre uno de los personajes introducidos en "Guardianes de la Galaxia" de Marvel, y que ahora tiene su propia serie.

La serie de Groot recorrerá su vida desde que era un bebé y todo el camino que hace explorando el universo y encontrándose envuelto en diferentes venturas con los más diversos personajes. La sinopsis oficial dice que "la serie sigue los días de gloria de Baby Groot creciendo y metiéndose en problemas entre las estrellas".

Nuevamente, la serie de Groot tendrá el regreso del mítico Vin Diesel en la voz del protagonista, y también de Bradley Cooper para el personaje de Rocket, en lo que será pequeño elenco de esta serie.

Yo Soy Groot | Tráiler Oficial Subtitulado | Disney+

Turno de día – 12 de agosto (Netflix)

"Day Shift" o "Turno de día" es una película que combina la comedia con el drama y la acción en una trama que enfrentará a humanos y vampiros. La película cuenta la historia de un hombre llamado Bud Jablonski que pretende darle una vida mejor a su hija de 8 años, pero su trabajo como limpiador de piscinas solo es una tapadera, ya que es un cazador de vampiros.

Este trabajo significa una gran recompensa económica, sobre todo por los colmillos. Y quienes lo acompañan ocasionalmente en esta difícil tarea son algunos de sus colegas. Sin embargo, la vida de Jablonski se complicará cuando quiera cumplir con una difícil misión.

El elenco está formado por Jamie Foxx, Dave Franco, Natasha Liu Bordizzo, Tetiana Gaidar, Oliver Masucci, Snoop Dogg y Karla Souza. La película se realizó bajo la dirección de J.J. Perry y con un guion de Shay Hatten y Tyler Tice. Se trata de la segunda gran apuesta de Netflix luego del estreno de "The Gray Man", la mega producción del año.

Turno de día | Jamie Foxx, Dave Franco y Snoop Dogg | Tráiler oficial | Netflix

She-Hulk: Defensora de Héroes – 17 de agosto (Disney+)

Inaugurada las nuevas fases de Marvel post Avengers como los conocimos en los últimos años, el universo marvelino continua expandiéndose con sus series y sus próximos estrenos. La pasada edición de la Comic-Con en San Diego aumentó las expectativas de los fanáticos que ya tuvieron un vistazo de lo que será la agenda futura del UCM, en la que se incluye el cierre de la Fase 4 y las nuevas producciones de las Fases 5 y 6.

En agosto es el turno de "She Hulk", una serie que se centra en la vida de la prima de Bruce Banner, quien al igual que su pariente, puede convertirse en un gigante verde. La vida de la abogada Jennifer Walters, prima de Banner, cambiará cuando termine convirtiéndose también ella en una superheroína.

La miniserie de Disney Plus está protagonizada por Tatiana Maslany como Jennifer Walters / She-Hulk, junto a Jameela Jamil, Josh Segarra, Ginger Gonzaga, Jon Bass, Renée Elise Goldsberry, Tim Roth, Mark Ruffalo, y Benedict Wong. Es un proyecto liderado por mujeres: Jessica Gao creó y escribió el guion, y Kat Coiro estuvo al frente de la dirección.

She Hulk: Defensora de Héroes | Tráiler Oficial Subtitulado | Disney+

House of the Dragon – 22 de agosto (HBO Max)

La aclamada serie de "Game of Thrones" finalizó en el año 2019 y dejó un sabor amargo a todos sus seguidores, quienes se sintieron decepcionados por el desarrollo de las últimas temporadas. Sin embargo, tres años después llega el tan ansiado spin off de "House of the Dragon", una trama que mostrará la historia de la familia Targaryen, 200 años antes de los eventos que tuvieron lugar en la serie original.

La serie contará la historia del origen de la Casa Targaryen, y el desarrollo de un conflicto intrafamiliar conocido como la danza de dragones, en donde la realeza se encontró dividida en la elección del siguiente heredero al trono de hierro. El elenco que se pondrá en la piel de los Targaryen está formado por Paddy Considine, Emma D'Arcy, Milly Alcock, Eve Best y Matt Smith.

Para la tranquilidad de los fanáticos preocupados porque esta producción fuera otro "fiasco" por parte de los creadores de las últimas temporadas de GoT, este spin off estuvo escrito por Ryan Condal, George R. R. Martin y Miguel Sapochnik, por lo que se espera que sean unos atrapantes y entretenidos episodios.

La Casa del Dragón (House of the Dragon) | Trailer Oficial (Subtitulado Español) | HBO Latinoamérica

Samaritan – 26 de agosto (Amazon Prime Video)

Amazon Prime Video trae de nuevo a la pantalla al increíble Sylvester Stallone en el protagónico de "Samaritan". Stallone interpretará a un héroe retirado en una ciudad al borde del caos. Un niño aparecerá en su vida pidiendo que regrese y que ayude a derrotar a los criminales.

Esta película tiene mucha acción y efectos especiales, y un reparto que incluye los nombres de Martin Starr, Pilou Asbæk, Moises Arias, Dascha Polanco, Javon Walton, Michael Aaron Milligan, Joe Knezevich, Olaolu Winfunke, Rahiem Rileyy Alzie Williams, entre otros.

El thriller estuvo dirigido por Julius Avery con el guion de Bragi F. Schut y la producción de Balboa Productions y Metro-Goldwyn-Mayer. Se estrenará el 22 de agosto por Amazon Prime Video.