¿Qué pasó para que Tinelli pasara de villano a héroe?

Vayamos punto por punto. En primer lugar, hay que decirlo, hacía tiempo que no se veía un programa tan big show en la pantalla chica, tan devaluada, tan olvidada, a la que se le baja cada vez más el precio y la que cada día, cada hora, cada minuto parece que pierde por goleada ante la invasión de las plataformas de streaming.

Es cierto que el programa tiene un secreto guardado bajo siete llaves, y es que este ciclo va a durar solo seis semanas, que es lo que dura la competencia. “Si anda bien tendremos otros dos meses y medio”, le dijo Tinelli en la excelente entrevista de Pablo Mascareño en La Nación. Este plus del período corto le permitió a Tinelli, dólar en alza mediante, traer a figuras internacionales de la talla de Cristian Castro y José Luis "El Puma" Rodríguez, y permitir cerrar contrato con otras personalidades populares de la talla de su yerno Coti Sorokin, Manuel Wirzt, La Bomba Tucumana, El Polaco, Los Caligaris y Bahiano, entre otros.

>>Leer más: Marcelo Tinelli volvió a la televisión con "Canta conmigo ahora"

El segundo punto es la ir por voces representativas de todo el país, algo que bien viene haciendo desde hace años su competencia “La Voz Argentina”, con excelentes resultados. En rigor, no hay tantas diferencias de base con el programa de Telefe. Un jurado con famosos elige nuevas y buenas voces en ambos casos, la diferencia es que en el programa de las pelotitas la elección es a ciegas, y aquí no solo se ve a los participantes desde que entran a escena, sino que escuchan los motivos por los que deberían cantar con cada uno o cada una sin adelantar el tema que van a realizar. Además, siempre la cámara tomará a dos jurados opinando sobre el look del cantante o alguna característica en particular.

Lo inclusivo no solo se refiere a la participación de concursantes de distintas elecciones sexuales, algo que ya se había visto en el “Bailando” y es algo más de la tónica de políticamente correcto de la TV actual, sino que hay participantes en el jurado que van de una drag queen, a un cantante trans, y de uno lírico a una cantante popular de la trayectoria de Susan Ferrer; y de ahí a una de rap hasta llegar a una figura como Alejandro Paker, rosarino y estrella de los musicales, ganador de un Konex el año pasado como uno de los cinco mejores intérpretes masculinos de musical de la década, que está llamado a ser “el villano” del “Canta conmigo ahora”.

El tercer punto y quizá el más importante es que, por primera vez, se lo ve a Marcelo Tinelli lejos del personaje que jugaba a apagar con nafta cuando se encendía la llama del chisme, la chanza o la chicana entre las figuras invitadas. Marcelo sabía que si metía una pildorita entre la discusión de Aníbal Pachano y Graciela Alfano, por dar un solo ejemplo, el Bailando no solo estallaba en el rating, sino que al otro día todos los programas satélites hablaban por horas del tema. Esa picardía, al menos, en el primer programa del nuevo ciclo, no apareció. Nadie sabe si surgirá más adelante si el rating decae o si el conductor decidió tomar otro camino tras pasar las seis décadas de vida y más de 30 como showman de la televisión argentina.

Por lo pronto, Tinelli parece estar cantando otra canción. Más inclusiva, más federal, con más oportunidades para las nuevas voces y con menos escandaletes de vuelo bajo. Bienvenido a este nuevo repertorio.