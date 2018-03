El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y mujeres de todo el mundo se volcaron a las calles a pedir por sus derechos.

En Argentina, nadie se quedó afuera de lo que el evento promueve y las redes sociales estallaron con mensajes alusivos.

En el espectáculo argentino, fueron muchísimas las figuras que se expresaron en Internet. En esta nota, hablaremos del particular posteo que la China Suárez difundió en Instagram para todas sus pares y, en especial, para sus hijas, Rufina y Magnolia.

"Queridas hijas mías. Aún recuerdo cuando el médico dijo 'es nena' lloré de felicidad, era lo que más quería en el mundo. Después de unos días no pude dejar de sentir miedo, pensando en su infancia, adolescencia ¿cómo iban a ir caminando al colegio solas? ¿Y si algún mierda les hiciera algo?", arrancó la artista en Instagram.

Y continuó: "Fue inevitable repetir una y otra vez socialmente 'me encanta tener hijas mujeres, aunque uno debe cuidarlas el triple, está lleno de mierdas por ahí que podrían tocarlas, hacerlas sentir incómodas, inhibirlas'".

"Espero y deseo con todo mi corazón que cuando lean esta carta les parezca viejo ese pensamiento, las cosas están cambiando, muy de a poco pero están cambiando. Espero y deseo que todas esas frases y pensamientos algún día queden en el pasado. Espero y deseo se pongan la pollera, el vestido más lindo sin miedo a que algún forro les toque el culo por la calle, que caminen libres y tranquilas por donde vayan, que ningún hombre les diga que NO pueden hacerlo, que no sean juzgadas por sus elecciones jamás".

"Son inmensamente poderosas, valiosas, hermosas y amadas. Su abuelo Mino, mi papá, se cansó de decirme cada día de su vida lo fuerte, importante y valiosa que era. Me respetó, cuido y amo como su niña amada y poderosa, y cuando empecé a trabajar me dijo 'Coquito, jamás dejes que n a d i e, ningún hombre, te pase por encima, no hagas nunca nada que no quieras hacer'. Feliz día de la mujer. Que nos respeten, amen y cuiden como merecemos. Las amo", concluyó.