"Que los haters superen sus frustraciones"

Daniela Viaggiamari es actriz y cantante. Pero saltó a la fama con videos que comenzó a subir casi casualmente a Instagram y hoy para todos es "La Chepi". Con mas de un millón y medio de seguidores se convirtió en la madre más divertida de las redes contando con humor escenas de la vida cotidiana. La Chepi llega hoy, a las 21.30, al teatro Broadway (San Lorenzo 1223) con "Ella", su segundo espectáculo en el que fusiona dos de sus grandes pasiones: la música y el humor.

—¿En las redes crees que vale todo?

—En las redes no vale todo. Para algunos sí, para mí no. Para mí es una herramienta para invitar a reflexionar, a divertirse, para informar, para vender algo, para decir algo, pero que ese algo no sea hablar mal del otro o reírse de la condición de alguien. Al contrario, tendrían que ser constructivas y no destructivas. Veo que por el momento se transforman en eso y es lamentable. Pero no es algo de las redes solamente, ocurre también en los medios de comunicación, en la televisión existen programas que se dedican a eso.

—¿Te sucede a veces que no tenés ganas de agarrar ni el celular para subir algún contenido?

—Hay veces que no tengo ganas ni de levantarme de la cama, por supuesto, imaginate agarrar el celular y subir algo de contenido... Pero siempre hay algo para decir, y hay alguien que escribe algo y te dice: "Hey, estas bien? Te extraño me levantás el día" y es como un premio.

—¿Cómo te llevas con los haters?

—Gracias a Dios no tengo tantos haters, hubo al principio, como toda novedad. Los haters cuando ven que no les contesto o que no les doy lugar de prenderme en eso se van. El hater es un frustrado, o alguien que busca pelea, o alguien que conocés que se armó un perfil privado y que es falso. Andá a saber. La verdad, lo ideal sería que los haters vayan al psicólogo y superen sus frustraciones.

El Festival de Big Bands, en el Atlas

El primer Festival de Big Bands "MusiMedios Rosario 2019", concluirá hoy con el recital que se realizará a partir de las 21, en el Complejo Atlas (Mitre 645). Para este encuentro, que cuenta como anfitriona a la big band rosarina "La MusiMedios" (foto) fueron convocadas agrupaciones de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y NEA Big Band, de Resistencia y Corrientes. El festival, que cuenta con el auspicio del Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia, es heredero de la experiencia educativa de más de 35 años de la Escuela MusiMedios y de otras experiencias similares como el Festival de Jazz de Santa Fe o Trombonanza.