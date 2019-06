"Que las mujeres no sigamos muriendo", reclamó Carla Peterson

Carla Peterson, ganadora como actriz protagonista de ficción en la 49ª entrega de los premios Martín Fierro, reclamó "llegar a un acuerdo" entre las partes antagónicas de la lucha por la legalización del aborto.

La actriz de "100 días para enamorarse" competía en la terna a mejor actriz con su compañera Nancy Duplaá y con Gimena Accardi (por "Mi hermano es un clon"). Cuando subió al escenario a recibir el premio no tuvo más que palabras de elogio hacia Duplaá, pero luego enarboló el pañuelo verde. símbolo de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito.

"No me gusta hablar del aborto, pero es una realidad. Lleguemos a un acuerdo para que las mujeres no sigamos muriendo", pidió Peterson.