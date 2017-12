Sebastián Estevanez, quien protagonizó la tira "Dulce amor", habló del conflicto judicial que atraviesan Juan Darthés y Calu Rivero que la semana pasada no llegaron a un acuerdo en la mediación por la denuncia de él por daños y perjuicios ante la acusación de abuso que hizo pública la actriz.

"Es algo que lo tienen que arreglar ellos. Yo estaba en la grabación, pero no estuve ahí. No es algo que yo pueda decirte, no estuve, no sé", comentó.

Luego reveló que estaba enterado del conflicto por el testimonio de Calu: "Sí sé lo que me cuenta Juan y lo que me contó Calu, pero no puedo dar una opinión de algo que no estuve".

darthes2.jpg



"Yo no grababa con ellos. Con Calu me crucé pocas veces. Con Juan sí grababa, pero no con ellos como pareja. Ojala que puedan hablar y llegar a un acuerdo, si se puede. No es que me estoy haciendo el boludo, te lo juro por mis hijos que no sé", agregó.

Sobre cómo se maneja él con las escenas de besos, contó que lo habla antes "para aflojar". "Hay muchos que se dan besos con lengua, a mí nunca me gustó porque no me parece, hasta queda feo también. Soy casado, también por respeto a mi mujer", aseguró.