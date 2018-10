"El rumor muy fuerte que llega desde la Suizo Argentina, hoy 12 de octubre a las 15.42, es que está embarazada de mellizos Paula Chaves, la mujer de Pedro Alfonso . Y esto es una bomba. Veremos si se confirma y cuándo".

"Ojalá que pasen los 3 meses de rigor que no han pasado, porque me hablan de un embarazo de pocas semanas, o sea que habrá que esperar", continuó.

Ante el impacto de la noticia, Paula decidió enfrentar el trascendido desde su cuenta de Twitter: "NO ESTOY EMBARAZADA.... les mandaría la prueba para negar esto, pero no da ... NO ESTOY EMBARAZADA!", escribió la modelo.

