Qué dijo Pampita sobre la grave denuncia de la niñera de sus hijos

Carolina "Pampita" Ardohain está envuelta en un inesperado escándalo tras la denuncia de Viviana Benítez, la persona que hasta hace días cuidaba a su tres hijos. En visita a un programa de Crónica TV, la mujer señaló que la modelo ejercía violencia psicológica sobre ella y que le hizo perder un embarazo de tres meses. Además dijo que en ocasiones, Pampita amenzaba con matar a la China Suárez y a Benjamín Vicuña.

Benítez llegó a la casa de Carolina Ardohain en 2014 gracias a la recomendación de una vecina. Un año después, fue la única que se salvó de los despidos tras la difusión de unos audios íntimos entre ella y Benjamín Vicuña, donde le decía que tenía información de primera mano sobre sus amantes.

"Mi vínculo con ella se rompe por muchas situaciones raras. Siempre se le perdía algo y te acusaba de robo, aunque después pedía disculpas. Sus chicos estaban conmigo las 24 horas. En el 2017 vino de no sé de dónde, entró a la cocina y nos dijo que se le había perdido la llave de la caja fuerte de la casa. 'Me robaron esto. Hablen entre ustedes y que aparezca ahora. Ustedes saben todo lo que hago y mis movimientos. Que aparezca antes de las 11 de la mañana', decía furiosa. Yo en ese momento estaba embarazada. Al día siguiente perdí a mi bebé. El médico dice que pudo haber sido por estrés", detalló la joven.

Su abogado anticipó que le harán un reclamo laboral por irregularidades en las condiciones de la prestación del servicio. También precisó que su clienta vivió un hostigamiento constante y fue víctima de falsas acusaciones.

Además en un documento presentado en América Noticias, se asegura que “la señorita Ardohain tiene un temperamento muy agresivo. “Debí presenciar en diversas oportunidades amenazas de muerte por parte de la imputada hacia sus ex parejas. En una oportunidad, ante una supuesta infidelidad que había circulado de Benjamín Vicuña, esta se refirió que lo mataría 'pasándole por encima con el auto a él y a la China Suárez', todo en presencia de la suscripta, quien en dicho momento ante el estado de emotividad de la imputada temió por su vida. Vale decir que la constante hacia mi persona era 'vos Viviana no servís para nada y no te podés hacer cargo de tres criaturas'”, denunció la ex niñera.

Indignada por las declaraciones de quien consideraba una persona de confianza, Pampita se comunicó telefónicamente con el ciclo de Crónica y se defendió. "Me sorprende la presencia de Vivi ahí. No me quedó otra que comunicarme por la cantidad de cosas falsas que se están diciendo. Esto se resolverá en la Justicia. Ella fue una de mis damas de honor en el casamiento, siento afecto y le confiaba lo más importante que tengo en la vida: mis hijos. Cuento con muchas pruebas de todo lo que se le pagó. Tengo todos los Whatsapp de todas las veces que ella renunció por voluntad propia y los pedidos que hizo para reincorporarse. Hasta me pedía ropa y zapatos para ir a bailar", comentó con angustia.

Luego agregó que siempre le abonó más de lo que dice la ley: "Esto es una sorpresa total. Tengo muchas pruebas de que ella no fue echada. Hasta mis nenes van a ser testigos. Nunca tuve peleas con ella. Soy respetuosa de las personas que trabajan en mi casa, las grabaciones de la cámara de seguridad van a demostrar el trato que yo tenía. Han faltado cosas, pero ella no es la única persona que trabajó en mi domicilio".

La jurado del Bailando 2019 dejó en claro que el lunes hablará con sus abogados para que tomen cartas en el asunto.