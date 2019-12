Mirtha Legrand se sorprendió al ver la tapa de la revista Caras, donde se confirma el romance entre María Eugenia Vidal y Enrique Sacco, el ex de Débora Pérez Volpin. Casualmente, el flechazo entre ambos habría sido en su programa, donde estuvieron invitados hace algunas semanas.

En la emisión de este sábado, La Chiqui contó que recibió un mensaje de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires donde le daba las gracias.

“Yo debo confesar que no me di cuenta. No me di cuenta y yo soy observadora, miro la mesa. Parece que al salir intercambiaron teléfonos en ese momento. Están viajando a Europa ahora", comentó la diva.

Legrand se calificó como una "casamentera" y recordó una de sus frases más populares: "Este programa trae suerte".

La nueva pareja quedó muy expuestos luego de ir a cenar a un restaurante muy conocido de San Telmo. Cuando se retiraban, los interceptó un fotógrafo y su historia romántica quedó al descubierto.

"En noviembre él la invitó a cenar y hace cinco semanas que están de novios. No quieren hablar públicamente porque recién se lo están contando a sus amigos y familiares", señaló Ángel De Brito apenas salió la revista Caras.