Virginia Gallardo renunció al programa "Polémica en el bar" acusando faltas de respeto "muy grandes" y una gran desilusión. Su decisión se da en un momento especial, ya que la actriz está esperando su primer hijo.

"Se podría decir que me fui mal. Hubo situaciones que no me gustaron y no quería dejar pasar. Tuve mis motivos y me gustaría que ellos lo expliquen", aseguró en declaraciones radiales.

virginia gallardo on Twitter QUE HORROR!!! que quieran generar este tipo de rivalidad absurda entre MUJERES !

sentimientos de celos y envidia por sensibilidad????

Que cabezas perversas y sucias !!

perdón pero son los únicos síntomas que me puede generar el embarazo!!! — virginia gallardo (@virchugallardo) February 22, 2020

La polémica no terminó ahí. Primero Mariano Iúdica hizo su descargo en el ciclo que conduce por América. "Acá somos 100 personas, vos fuiste y sos una persona muy importante y muy valiosa, y la verdad que todos los compañeros y el canal quedamos como sorprendidos. Si hay algo que nosotros tendríamos que saber, nos encantaría saberlo. Y más, con la relación de amistad que tenemos hace años", dijo evadiendo la situación.

luciana salazar on Twitter Comuniquen bien!!! Nadie reemplaza a nadie. Primero que no cerre nada, segundo que lo que se me ofrecio es una participacion especial, no ser la dueña del bar y ademas yo no puedo todos los dias. https://t.co/IasiOyu99l — luciana salazar (@lulipop07) February 22, 2020

Días después se conoció que Luciana Salazar fue tentada para formar parte del programa. Algunas versiones indicaron que entre ellas había cierto malestar. Y las protagonistas salieron a aclarar los tantos.

"¡Qué horror que quieran generar este tipo de rivalidad absurda entre mujeres! ¡Sentimientos de celos y envidia por sensibilidad? ¡Qué cabezas perversas y sucias!", contestó Gallardo en Twitter. Además, publicó emoticones de vómitos, y agregó: "¡Perdón pero son los únicos síntomas que me puede generar el embarazo!".

Salazar respaldó la versión de su colega. "¡Comuniquen bien! Nadie reemplaza a nadie. Primero que no cerré nada, segundo que lo que se me ofreció es una participacion especial, no ser la dueña del bar. Además yo no puedo todos los dias", aclaró.