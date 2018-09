Qué dijo Darín sobre las polémicas declaraciones de Dady Brieva

El actor Ricardo Darín habló luego de las controvertidas declaraciones de Dady Brieva el fin de semana en el ciclo "PH Podemos Hablar" (Telefé) donde manifestó que no quiere que le vaya bien al gobierno de Mauricio Macri.

"Quiero que Macri se quede hasta el final y que realmente la pasemos mal", comentó el Midachi en charla con Andy Kusnetzoff.

Embed



En una entrevista con el diario La Nación, el actor Ricardo Darín, expresó: "Yo quería que me explicaran cómo era el crecimiento patrimonial de los funcionarios públicos, no solo de los Kirchner, y eso me ganó el mote de anti ellos, lo cuál es injusto en un punto. Automáticamente después, con el advenimiento del Pro, me pusieron en sus filas".

>> Leer más: "Quiero que Macri se queda hasta el final y la pasemos mal", afirmó Dady Brieva

Y agregó: "Lo que me gustaría destacar es que no formo parte de ninguno de los dos partidos, mi pensamiento es crítico, me permito tener un pensamiento libre".

"En un momento me preguntaron si yo estaba dispuesto a darle más tiempo a Macri, ¡obvio! ¿Cómo no voy a estar dispuesto?, es darle más tiempo al país. Quiero que le vaya bien a todos porque no formo parte de ninguno de ellos; yo abono todo el tiempo por desarmar la grieta", finalizó.