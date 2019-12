Qué dijo Darín sobre la ausencia de Erica Rivas al living de Susana

La ausencia de Érica Rivas el último domingo, cuando la conductora recibió al elenco de "Casados con hijos" levantó suspicacias y no fueron pocos los que especularon con una actitud solidaria de Susana para con su entrañable amigo Ricardo Darín, con quien la actriz mantuvo una fuerte polémica luego de que ambos protagonizaran la obra teatral "Escenas de la vida conyugal".

Sin embargo, el actor descartó de plano que Susana haya tenido una actitud de este tipo."Jamás, es imposible, eso no existe. No hay ninguna chance de eso, porque la conozco y sé que eso no lo haría jamás. Es una profesional, ha invitado a gente a su programa que hablaba mal de ella, imaginate. Es imposible que haya pasado eso”, expresó al ser consultado por el cronista de Pamela a la Tarde, el ciclo que conduce Pamela David por la pantalla de América.

"Por el cariño que me tiene jamás haría eso, precisamente para no generar este tipo de suspicacias. Son suspicacias de gente muy amable que se dedica de tratar de averiguar cosas cuando hubiese sido mucho más fácil hacer el camino corto, llamar a la producción y preguntarlo", agregó.

Consultado sobre si había hablado con la diva tras el programa, afirmó: "No hablé con ella, pero pongo las manos en el fuego, es imposible que pase eso, no está en su naturaleza". Y, más allá de ese tema en particular, uno de los protagonistas de La Odisea de los Giles profundizó sobre cómo se manejan este tipo de cuestiones en las redes sociales.

“Y sí, las redes viste cómo son, la gente está ahí, detrás, y hay gente con buena onda y gente que no. Hay gente que está esperando alguna oportunidad para pegarte con algo, aunque no sepa de qué se trata, es como una especie de deporte nacional, pero no pasó nada. Cuando uno tiene la conciencia tranquila está todo bien”, sentenció.

“Básicamente lo que te molestan son las injusticias, las injusticias o las mentiras, orquestadas o desarrolladas. Eso sí molesta porque vos estuviste ahí y sabés cómo son las cosas, pero bueno, es así”, profundizó al respecto.

“No te tiene por qué querer todo el mundo, y la gente que no te quiere, cuando ve la oportunidad, aprovecha la situación y descarga su ira”, sentenció, para luego referirse a si podía tener que ver con la famosa “grieta”.

“Si seguimos en la línea de las suspicacias, podría ser que por algún motivo ulterior se genere una animosidad en tu contra y tenga alguna relación con eso, pero la verdad es que en mi caso personal yo no formo parte de ninguna de las dos bandas”, concluyó.