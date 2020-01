Qué dijo Brad Pitt sobre el encuentro con Jennifer Aniston

Brad Pitt atendió a la prensa con mucha picardía cuando le preguntaron sobre el comentado encuentro que tuvo con Jennifer Aniston en la gala de los SAG Awards 2020. Las fotos de ellos mirándose a los ojos, sonrientes y la mano de él en la de la actriz recorrieron el mundo.

En el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, el actor fue entrevistado por una periodista de Entertainment Tonight, quien le consultó sobre impacto de las imágenes.

Con una sonrisa pícara, el actor aseguró: "No lo sé, soy felizmente ingenuo y voy a permanecer así". Ni bien terminó de contestar, Brad se fue y la periodista, rápida de reflejos, le repreguntó si no había visto las noticias en Internet. "No", contestó él y siguió su rumbo.

El actor continúa cosechando éxitos gracias a su papel en "Érase una vez Hollywood", donde se mete en la piel de Cliff Booth, un personaje que no deja de darle alegrías. Tanto es así que, tras alzarse con el Globo de Oro y el galardón del Sindicato de Actores (SAG), también ha sido premiado en el Festival de Santa Bárbara por su "larga trayectoria y su contribución a la industria del cine", así como por su brillante interpretación en la última película de Quentin Tarantino.

El actor ha recibido el Maltin Modern Master Award, un galardón creado para rendir homenaje a los rostros que han enriquecido la cultura cinematográfica y que anteriormente han recibido estrellas de la talla de Glenn Close, Denzel Washington, Michael Keaton, Ben Affleck, James Cameron, Clint Eastwood, Cate Blanchett, Will Smith o George Clooney, entre otros.