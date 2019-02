Al igual que el resto del mundo, Angelina Jolie, exesposa de Brad Pitt, quedó impactada con la asistencia de Brad Pitt a la fiesta de cumpleaños número 50 de Jennifer Aniston.

El actor fue, como un invitado más, a la mega fiesta que estuvo repleta de estrellas de Hollywood.

"Está soltero. Lo invitaron, ¿por qué no debería ir?", dijo otra fuente sobre el ex de Aniston, quien estuvo casado con la estrella de Friends entre 2000-2005. No mucho después de su separación, Pitt comenzó a salir con Angelina Jolie, y años más tarde, se casaron.





Ahora llegó la palabra de Jolie. "Si bien era consciente de que estaban en contacto pero desconocía que habían vueltos tan cercanos", revelaron fuentes cercanas a la actriz.

"Esto trae a Angelina un montón de emociones diferentes pero no está obsesionada con ello. A pesar de lo duro que es para ella saber que Brad y Jennifer vuelven a verse, no hay nada que pueda hacer al respecto y ha elegido no focalizar sus energías en este tema", aseguró el mismo confidente.