Qué dijeron los protagonistas del final de "Game of Thrones"

Isaac Hempstead-Wright interpreta al enigmático Bran Stark en "Game of Thrones".

Después de ocho temporadas y 73 episodios, anoche terminó "Game of Thrones", la serie de HBO que se convirtió en un de los fenómeno cultural que arrasó la audiencia televisiva y marcó tendencia en las redes sociales alrededor del planeta. Finalmente, se supo cuál fue la suerte de Trono de Hierro y de los Siete Reinos del Poniente.

El desenlace de la historia inspirada en la saga literaria de George R.R. Martin "Canción de hielo y fuego" desató apologías y rechazos de parte de los fans que, como bien explicó Stephen King, un experto en cultura popular, no iban a estar conformes con ningún final sencillamente porque no querían que la serie terminara.

Emilia Clarke, que encarnó a Danerys Targaren, publicó un emotivo texto en Instagram: "Encontrar las palabras para escribir este posteo me dejó abrumada con respecto a lo mucho que quiero decir, pero con expresiones que se sienten pequeñas en comparación a lo que esta serie y Dany significan para mí. La saga de la madre de los dragones ha ocupado la mayor parte de mi vida adulta. Esta mujer ha ocupado todo mi corazón".

"'Game of Thrones' me formó como mujer, como actriz y como persona. Solo desearía que mi adorado padre estuviera aquí para ver lo lejos que hemos volado. Y para ustedes, queridos fans de la fantasía, solo les debo una gratitud enorme por su mirada firme hacia todo lo que hicimos y lo que logré con un personaje que ya estaba en el corazón de muchos, incluso antes de lucir esa peluca de sueños platinada. Sin ustedes no habría un nosotros. Y ahora nuestra guardia ha terminado", concluyó la actriz inglesa.

Sophie Turner, quien interpretó a Sansa Stark y su final fue uno de los más elogiados en las redes sociales, expresó su agradecimiento por haber podido ser parte de una experiencia artística de la magnitud de "Game of Thrones". Su trabajo en la serie, a la que se sumó siendo una niña, le valió iniciar una exitosa carrera cinematográfica, que incluye haber encarnado a Jean Grey en "X-Men: Apocalypse".

"Sansa, gracias por enseñarme lo que verdaderamente es la resistencia, la valentía y la verdadera fortaleza. Gracias por haberme enseñado a ser amable, paciente y a liderar con amor. Yo crecí con vos. Me enamoré de vos a los trece, y ahora diez años más tarde, te dejó atrás a mis 23, pero lo que jamás dejaré atrás es lo que me enseñaste", posteó también en Instagram junto con una foto del elenco, luego del último día de rodaje.

También se hizo eco del final John Bradley, que interpretó a Samwwell Tarly, un personaje que, contra todos los pronósticos, llegó al final de la historia. Lo hizo antes de que se emitiera el capítulo y finalmente los seguidores de GOT, la sigla con la que se llamó aquí, allá y en todas partes a la serie, supieran que iba a ser del mejor amigo de Jon Snow y de todos los personajes que lograron sobrevivir hasta el último capítulo.

"Esta noche es el último paso de un extenso y maravilloso camino. Un camino que para mí, comenzó a las diez de la mañana, del 19 de julio de 2010. Y eso lo sé porque hace poco encontré mis grillas de filmación y utilería para la primera semana de la primera temporada", escribió el intérprete inglés en las redes sociales, en un posteo en el que agregó una foto de su primer día de rodaje.

"Aquí está el primer ensayo en el que conocí a Kit, y la primera vez que utilicé el vestuario que llevé a lo largo de ocho temporadas. Me alegra mucho haber conservado esto", añadió.

Más allá de que haya gustado más o menos, el final de la historia fue, según coincidieron los unos y los otros, digno. La pregunta es si el suceso que causó la serie se repetirá y si HBO, que invirtió 90 millones de dólares para la realización de la última temporada, se animará a volver a tomar un riesgo tan grande. Habrá que esperar para conocer la respuesta.