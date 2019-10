El embarazo de Barby Silenzi sorprendió a todos y así como despertó felicidad a ella y al Polaco, también llegaron las opiniones de las exparejas de ambos.

"Mi madre y yo con meses. Feliz de esta bendición que Dios me dio de ser padre otra vez. Gracias por los mensajes tan hermosos. Besos para todos", expresó el Polaco, en tanto ella afirmó: "Estoy feliz, estamos muy felices. Estoy con lo típico: mucho sueño, hambre, naúseas… todas esas cosas raras, pero hermosas".

Karina La Princesita, con quien El Polaco tuvo a su hija Sol y con quien en algún momento no tuvo la mejor de las relaciones, fue consultada por Marcelo Tinelli y dijo: "Pienso que es un tema del cual yo no tengo por qué responder, porque no me corresponde", intentó evadir el tema.

"Soy ubicada y me parece que respondo cuando es correcto responder", agregó. "¿Te gusta que tenga un hijo con Barby Silenzi El Polaco?", insistió el conductor. "Yo no soy parte de la pareja y me parece que si ellos están felices y todo, eso es lo importante", afirmó la cantante.

Embed

"Ustedes tienen una hija en común, y se va a ver la hija en común que tienen ustedes con la hija en común que tiene Barby Silenzi, porque tienen el mismo papá, o sea que en algún momento se van a encontrar”, analizó Marcelo. "Sí, yo creo que mientras mi hija vea a los padres felices, mi hija va a ser feliz también”, afirmó la cantante.

En tanto, Valeria Aquino, la ex del cantante y madre de su hija Alma, de 5 años, no pareció para nada asombrada por la noticia. "O sea, no es una sorpresa el embarazo para mí. ¡Es el Polaco!", dijo la estilista en diálogo exclusivo con Teleshow..

La joven, además, dejó muy en claro que no le importa nada que esté vinculado a su ex pareja. "El Polaco no me interesa. Está muerto para mí desde el día que me separé", aseguró, categórica. Y explicó: "Tengo trato y relación con él únicamente por mi hija".

Por último, Francisco Delgado, papá de Elenita, la hija de Barby Silenzi, se refirió a la noticia del embarazo de la bailarina, fruto de su relación con su excompañero en el Bailando, el Polaco.

valeria.jpg

"Te enteras que vas a tener un hermanito y vos tipo...", comenzó el ex Gran Hermano en su cuenta de Instagram junto con una foto de él y su hija Elena, de cuatro años, cuando era aún bebé. En la imagen se los ve a ambos muy sonrientes.

Luego, sigue: "Barby y el Polaco, los felicito mucho. Van a tener un hijo hermoso y estoy seguro que van a armar una familia increíble. Los quiero y les deseo toda la felicidad del mundo. La vida sin hermanos no es lo mismo, y estoy seguro que Elena va a estar muy feliz".

Elenita, la hija de Delgado y Silenzi nació en julio del 2015 cuando él estaba encerrado en la casa de Gran Hermano. En aquel momento desde la producción lo dejaron salir, con los ojos tapados, para conocer a su bebita.

Actualmente Francisco vive en México donde también trabaja. Su hijo Ian vive en Europa con Gisela Bernal, que está en pareja con el futbolista Eros Medaglia, que fue contratado para jugar en el Virton, de Bélgica.