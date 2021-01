Qué, cuándo y cómo ver en la temporada veraniega de teatro y danza rosarinos en La Comedia

Esta mañana se llevaron a cabo los preparativos para el montaje de la primera obra de la temporada, en medio de un clima de expectativa y júbilo. El director del teatro La Comedia, Sebastián D'Addario, destacó el salto cualitativo dado por la cultura y la institución rosarinas al entender la convocatorias no como una cuestión meramente programática, sino como una articulación con diferentes entidades que tiene roles distintos en la sociedad".

Por su parte, la directora y actriz Laura Copello, en nombre de Atir, afirmó que "para los teatros es absolutamente necesario la presencia del Estado para poder pensarse como parte del imaginario cultural de la ciudad del que somos parte".

Ambos coincidieron en que el regreso a las salas es un hecho emblemático para Rosario. "Lo vivimos con muchísima alegría. Es una emoción estar con los técnicos acomodando las luces y la escenografía. El teatro es sólo presencial, es para y con los otros", aseguró Copello y agregó: "Es muy bueno volver a estar cerca, a distancia pero cerca". En la misma sintonía, para D'Addario "la relación directa con el público es irremplazable, porque aquí se concibe teatro para el espectador y no para la cámara".

El teatro ofrecerá durante toda la temporada estival un espectáculo aparte: la cúpula de la sala abierta. Se podrá así contemplar las estrellas y garantizar la ventilación y la renovación de aire obligada para los lugares de acceso colectivo. Pero si bien los espectáculos serán al aire libre, como tales habrá que estar atentos al clima. En caso de mal tiempo, las funciones serán suspendidas. Los días domingo parece ser una buena opción para su reprogramación.

temporadateatro01.jpg

Enero

Viernes 8: “Los lugares comunes” del Teatro de la Manzana. Dirigen Felipe Haidar y Celeste Bardach // Sábado 9: “La Orden del Dragón” del Teatro del Rayo. Dirige Aldo El-Jatib.

Jueves 14: “Todos los males comienzan con un dolor” de El Cultural de Abajo. Dirige Cristina Carozza // Viernes 15: “Border” de La Peruta. Dirige Mayra Sánchez // Sábado 16: “Sueño de una noche de verano” de Idae Rosario. Dirige Julio Chianetta.

Jueves 21: “Gauchos Reversibles. Estampas de Pre Cosquín”. Dirección colectiva // Viernes 22: “Desprovisto”. Dirige grupo Tallarín con banana // Sábado 23: “Al estilo Cabaret” de Club Fosse. Dirige Vanesa Morán Díaz.

Jueves 28: “Le Freak C'est Chic”. Dirige Osquria Hanssel // Viernes 29: “Así habló Zaragoza”. Dirige Tincho Zaragoza // Sábado 30: “Les presento a ella” de Caras y Caretas. Dirige Héctor Ansaldi.

Febrero

Jueves 04: “Duele Duele Duele Duele”. Dirige Ofelia Castillo // Viernes 05: “Bravissimos. Music Hall”. Dirige Rodrigo Villegas // Sábado 06: “El arbolito rojo” de La Orilla Infinita. Dirige Rody Bertol.

Jueves 11: “Amateur, ficción de mutaciones”. Dirige Elisa Pereyra // Viernes 12: “Estar sentados lo menos posible”. Dirige Soledad Verdún // Sábado 13: “Verona” de Tandava Sala. Dirige Cristhian Ledesma.

Jueves 18: “Resonando identidad”. Dirige // Viernes 19: “Retratos mudos sobre fondo sonoro”. Dirige Ricardo Arias // Sábado 20: “La pampa enzombecida. El amanecer de los gauchos” de La Morada Teatro. Dirige Toga Román.

Jueves 25: “De cómo estar juntos, una comedia de bodas”. Dirige Romina Tamburello // Viernes 26: “Aires del Levante”. Dirige Natalia Álvarez // Sábado 27: “Esta máquina no era dios” de Espacio Bravo. Dirige Romina Mazzadi Arro.

Marzo

Jueves 04: “La medicina de Moliere”. Dirige Adrián Giampani // Viernes 05: “Se desconcierta el concierto”. Dirige el grupo Latín Dúo // Sábado 06: “Fanafrik”, a orillas del Paraná” de La Sonrisa de Beckett. Dirección colectiva.

Jueves 11: “Queen Koi”. Dirige Carina Odisio // Viernes 12: “El Ángel de la valija”. Dirige Sergio Mercurio // Sábado 13: “MKB, la trama escocesa” de Sala La Escalera. Dirige Carlos Romagnoli.

Jueves 18: “El atolondrado” de La Tornería. Dirige Nicolás Jaworski // Viernes 19: “Alicia Moreau. Sueños tardíos” de Teatro La Nave. Dirige Walter Operto // Sábado 20: “Vacas sagradas” de Teatro Odiseo. Dirige Walter Operto.

temporadateatro03.jpg

Cómo será el protocolo

El teatro funcionará con una capacidad estimativa del 30% de su aforo real ya que debe respetarse un distanciamiento mínimo de 1,5 metro entre personas. Para eso también se quitaron filas de butacas, una sí y una no. Se dispone entonces de 215 localidades.

Las entradas, a un valor de 400 pesos, pueden adquirirse en forma virtual a través del sitio web 1000tickets.com.ar. También pueden comprarse en la boletería del teatro pero antes hay que solicitar un turno en la página teatrolacomedia.gob.ar y después dirigirse a la boletería.

El día de las funciones

Como al teatro no se llega tarde, hay que ir temprano. La entrada al teatro se hará con una fila hacia la cortada Ricardone con distanciamiento y la entrada será previa sanitización y firma de la lista de presentes. No se podrá entrar a la sala sin barbijo y con comidas. El público no podrá subir al escenario.

Los artistas y trabajadores también deben obedecer un estricto protocolo con máximo de personas en los camarines y la continua desinfección de los elementos de iluminación y sonido, así como de vestuarios y objetos.

La totalidad de la recaudación por venta de entradas será percibido por Atir y se les permitirá a los artistas pasar la gorra.