Esta noche, desde las 21, y por Canal 5 vuelve "Bótelos". El ciclo inaugura su temporada número 17 y uno de los platos fuertes es un reportaje al ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, quien se refirió a la relación tirante que tiene el gobierno provincial con algunos sectores del Poder Judicial.

"No nos vamos a callar más algunas cosas. Sentimos que a veces nos atan las manos a la espalda y nos dicen, ahora, suban al ring a pelear", dijo Pullaro en uno de los pasajes del segmento denominado "Subí que te llevo".





Pullaro Botelos



Lisandro Cavatorta, conductor y productor general de "Bótelos", contó a La Capital que una de las novedades que tendrá esta nueva temporada "será la vuelta de Osvaldito", el personaje creado por Germán Mazzeti. "Osvaldito ahora se hizo youtuber", anticipó Cavatorta como para dar una pista de por donde se moverá el comediante.

Además del abordaje de cuestiones de la ciudad, "Bótelos" incorporará este año una sección en la que se tirarán algunos puntos sobre "cómo hacer que te atiendan bien cuando vas a comprar ropa".

"Bótelos no es un programa de humor. Es periodismo que usa el humor, la ironía y la tecnología. En todos estos años comprobamos que podemos usar el recurso de la ironía y el humor como forma de hacer periodismo y eso a los políticos les interesa", afirmó Cavatorta.

El ganador de cinco premios Martín Fierro expresó que el programa fue tomando terreno no sólo por los temas vinculados a la ciudad, sino también a la política. "A los políticos les interesa la informalidad del programa porque pueden llegar a un público que por lo general no los siguen. Hemos logrado que el programa sea visto quienes gustan de la política y por quienes no", sostuvo Cavatorta.

El periodista agregó que esta temporada seguirán los informes especiales realizados con un drome para mostrar, en un próximo informe, como es la situación en la destilería de Oil en San Lorenzo.