Puli Demaría es DJ y esta semana estuvo en el centro de la polémica por haber quedado en el medio de un nuevo cruce entre Carolina "Pampita" Ardohain y Eugenia "La Chicna" Suárez, la ex y la actual pareja de Benjamín Vicuña, respectivamente.

Unas fotos entre la amiga de Pampita y la China desencadenaron tal problema, que Puli decidió cerrar su cuenta de Instagram. Ahora en un nuevo capítulo, la DJ lloró en el programa de Pampita y la modelo la consoló y hasta le pidió que se reconcilie con la China.

Ayer, Puli estuvo en "Pampita Online", programa de Net Tv en el que participa desde hace un par de años. Allí se vieron las caras, por primera vez ante las cámaras, la protagonista de este incómodo momento y la conductora, amigas desde hace más de 20 años.

"Ella es la madrina de mi hijo Benicio", arrancó diciendo Caro, como para demostrar el nivel de confianza que existe entre una y la otra. Con la participación de Luis Piñeyro como moderador de la charla, Puli fue relatando lo que pasó la madrugada de las fotos y cómo fue viviendo los días posteriores.

“No tomé dimensión de lo que estaba pasando y me avisó una fan”, dijo Puli. Y agregó: "En el momento de la foto estaba pasando música, vino la China y dijo 'foto'. Cuando estoy laburando no pienso con quien me saco una foto".

Luego de que la China subiera la imagen a Instagram, Puli comenzó a recibir todo tipo de insultos y comentarios en las redes. "Me re asusté de la violencia de la gente. Lo que escribí fue como un pedido de que paren, ese fue mi error", reconoce la DJ. Su mensaje dirigido a la China fue el disparador del escándalo.

"Yo te quiero pedir disculpas", repetía Puli, mortificada porque el episodio terminó involucrando a Pampita. "Me decían de todo: mala persona, traicionera, ¡paltera!", contó Demaria. En un momento de la improvisada entrevista, que se prolongó durante casi media hora, la amiga de Pampita rompió en llanto.

"Yo la conozco hace 22 años, para mí Caro es Caro, no es Pampita. Entonces no mido. La China la veo como la mujer de Benja, y no es la China. Entonces ahora aprendo que si me piden una foto yo tengo que cuidarla a mi amiga, porque la terminé perjudicando a ella", se lamentó.

"A mí no me duele nada, estoy más allá del bien y del mal. Estoy en otra sintonía con todo. Y mis amigas son mis hermanas. Soy incondicional a ellas", le respondió la conductora.

Luis Piñeyro le preguntó a Puli cómo seguirá su vínculo tanto con Vicuña como con la China. "La relación con Benja sigue todo bien", aseguró, mencionando que su primer marido (ya fallecido) era muy amigo del chileno.

Sin embargo, con Eugenia la cosa aparenta ser diferente. "Con ella, no", señaló, terminante.

Justamente fue Pampita la que intentó mediar a favor de la China: "¿Y si hablan y se soluciona todo?", le preguntó. "No, yo la pasé re mal... No. El tiempo va acomodar todo. Estábamos poniendo música con Chule (su marido), estábamos los dos. Creo que se puede agradecer desde otro lado", aseguró Puli.