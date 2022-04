Prince: un artista experimental que dejó huella con su música y sus controversias

Prince se caracterizó por llevar sus intereses personales a su música, compuso canciones que hablaban desde el sexo hasta de política. Y llevó sus batallas hasta en la propia piel. En pleno conflicto con su discográfica, el cantante salía al escenario con la cara pintada con la palabra "slave" ("esclavo"), haciendo referencia a su batalla contra Warner.

Prolífico compositor, continuó escribiendo y dando conciertos hasta sus últimos días, en los que el consumo problemático de drogas se cobró su vida justo antes de que comenzara un tratamiento de desintoxicación.

Un niño prodigio

Nacido en Minneapolis el 7 de junio de 1958, Prince Rogers Nelson tuvo un padre pianista y una madre trabajadora social. Su madre, además, era cantante de jazz. Las profesiones de sus padres marcaron fuertemente su destino de músico y lo convirtieron en defensor de causas sociales.

Su mente ya mostró a la corta edad de 7 años una inteligencia artística extraordinaria: Prince fue capaz de aprender solo a tocar el piano y hasta comenzó a componer sus propias canciones. Muy acorde a su época, la primera canción que escribió el artista se tituló "Funk Machine".

Pocos años después recibió como regalo su primera guitarra eléctrica. Comenzaba ya a nacer el genio que desafiaría las reglas de la música, la industria y la sociedad. También, por aquellos años, conoció a André Cymone, un joven que tocaba varios instrumentos y con quien comenzaron a practicar covers de diversas bandas de rock. Junto a otros miembros, Cymone fundó el grupo "Grand Central", cuyo vocalista fue Prince.

Pero Cymone también fue refugio de Prince fuera del ámbito de la música. Cuando el artista decidió fugarse de la casa de su madre, fue a pedir alojamiento al hogar de André. Y su estadía, que en principio sería por un breve período, terminó durando seis años. Cymone se volvería luego un reconocido músico por ser el bajista de Prince en su carrera como cantante.

Prince juventud.jpg

"For You", el álbum debut

A los 17 años, Prince conoció a algunos músicos con los que empezó a grabar en estudio, incluso a componer algunas canciones para otras bandas. Así fue desarrollando el perfil por el cual sería admirado en los años siguientes.

Algunas de las canciones que grabó deslumbraron a productores de Warner y Prince consiguió que le firmaran un contrato para su primer disco. En 1978, a los 18 años, el cantante publicó su álbum debut llamado "For You". En ese trabajo discográfico, se dice que Prince llegó a tocar 23 instrumentos.

Soft and Wet

Si bien la producción del disco costó más de lo que se había presupuestado inicialmente, también vendió más copias de las esperadas y generó tempranas comparaciones con grandes estrellas de la música, como el rey del pop, Michael Jackson.

Ícono de la música negra

A un año de haber lanzado su álbum debut, Prince sacó su segundo disco al cual llamó "Prince". Llegó allí el primer gran éxito del cantante. El sencillo "I Wanna Be Your Lover" fue el primero en alcanzar las listas de éxitos. Otro gran clásico del disco fue el tema "I Feel For You".

Prince - I Wanna Be Your Lover (Official Music Video)

En el mismo año, 1979, el artista se embarcó en su primera gira, tanto como solista como telonero de Rick James. Prince viajó acompañado de su banda, que estaba formada por André Cymone (bajo), Gayle Chapman (teclados), Dez Dickerson (Guitarra), y Matt Fink, alias "Dr. Fink", (teclados).

Al año siguiente de su publicación, "Prince" superó el millón de copias vendidas, lo que otorgó al joven cantante de 21 años su primer disco de platino. Con semejante éxito comenzaba una próspera década en la que el artista se convertiría en una esperanza para la música negra.

Década del 80: los grandes éxitos

Desde 1980 a 1990 Prince sacó un álbum por año, muchos de los cuales tienen sus mayores y más recordados éxitos. El artista comenzó a probar con una imagen mucho más provocativa. Los discos que inauguraron la década, "Dirty Mind" y "Controversy", incluían canciones con claras referencias a imágenes sexuales y opiniones políticas.

En 1982 publicó el disco "1999", el cual supuso su primer gran éxito popular. "1999" fue su primer disco en alcanzar el "top ten" del ranking Billboard 200. El álbum contiene dos clásicos, la canción "Little Red Corvette", dirigida al público blanco, y el tema "Lady Cab Driver'". Según la revista Rolling Stones, "1999" es el álbum más influyente de toda la carrera de Prince.

Prince - Little Red Corvette (Official Music Video)

A la vez que su popularidad iba creciendo, el cantante empezó a meditar la idea de hacer una película. Durante la gira de 1982, Prince fue anotando sus ideas en una libreta, y en 1983, ya habiéndose reunido con el director y el guionista, la película comenzó a rodarse en las ciudades de Minneapolis y Los Ángeles.

La película, llamada "Purple Rain", retrató la vida del cantante proveniente de la ciudad de Minneapolis y su camino hacia el estrellato. El largometraje estuvo acompañado por el álbum homónimo. Ambas producciones tuvieron tanto éxito que terminaron por consagrar a Prince en lo más alto de la música y de la cultura negra.

Prince - Purple Rain (Official Video)

En el transcurso de la década, Prince fue haciendo y rehaciendo sus bandas, y luego de una serie de fracasos y problemas personales, el cantante volvió al ruedo con lo que se considera su gran obra maestra: se trata del álbum "Sign ‘O’ the Times", publicado en 1987. "Sign ‘O’ the Times" mezcla varios estilos y géneros, y conjuga restos y piezas de otros proyectos que fueron dejadas de lado, convirtiendo al álbum en lo que la crítica calificó como el más ecléctico de su carrera.

Problemas contractuales y pseudónimos

Prince nunca dejó de componer. Lanzó muchísimos discos y trabajó colaborando con diversos artistas. Pero en 1987, el cantante tuvo una serie de desacuerdos con su disquera, lo cual no sólo frustró el lanzamiento de uno de sus discos, sino que además ocasionó que Prince no pudiera realizar ninguna publicación bajo su nombre.

Prince Symbol.jpg

Tal como lo expresó el mismo cantante, su nombre se había convertido en una marca de la disquera, por lo que optó por continuar grabando y publicando música pero bajo varios pseudónimos, que son: Jamie Starr, Joey Coco, Alexander Nevermind, Camille, Tora Tora y Christopher. Más tarde, en 1992, el artista adoptó un símbolo mezcla de femenino y masculino ("Love Symbol"), y luego cambió a "The Artist" y "TAFKAP", una sigla que significa "The Artist Formerly Known As Prince" ("El artista anteriormente conocido como Prince").

Parte de su conflicto con Warner, la disquera, fueron sus apariciones públicas con la palabra "Esclavo". "Los contratos discográficos son, voy a llamarlo por su nombre, como la esclavitud", declaró el artista a la Revista Rolling Stone. Durante toda la disputa, Prince produjo sus discos bajo su propio sello independiente.

Prince slave (1).jpg

Pero finalmente fue la empresa quien ganó las batallas legales y Prince se vio obligado a cumplir el contrato. Así fue como publicó los discos "Crystal Ball" (1998), "Newpower Soul" (1998) y "The Rainbow Children" (2001).

Salón de la Fama y otros reconocimientos

Prince entró en el Rock and Roll Hall of Fame y en el UK Music Hall of Fame, además de haber sido el artista mejor pagado del 2004 y de realizar la octava gira más vista de la historia.

El artista ganó durante su carrera siete Premios Grammys, un Globo de Oro a la mejor canción original por "The song of heart (Happy Feet)" y un Óscar por la banda sonora de la película "Purple Rain". Además, Prince se hizo de muchos otros galardones, entre los cuales se pueden nombrar los American Music Awards, los premios MTV, el Brit Award y el BET Award.

Prince Award.jpg

Además de todos los reconocimientos que obtuvo en el ámbito de la música, Prince también recibió (de manera póstuma) el título honorífico de Doctor en Ciencias Humanísticas por la Universidad de Minnesota, su estado natal.

Fallecimiento

La salud de Prince se vio muy afectada por su adicción a los opiáceos. El cantante sufrió una serie de descompensaciones y pérdida de conocimiento, pero contrariamente a las indicaciones médicas, mantuvo siempre el mismo estilo y ritmo de vida, que incluían varias presentaciones ante muchísimas personas.

A pesar de su intento -y el de la gente que lo rodeaba- de buscar ayuda con profesionales, el 21 de abril de 2016 Prince fue encontrado inconsciente en el ascensor de su casa. Los paramédicos que acudieron al lugar intentaron reanimarlo pero según su diagnóstico, el cantante ya se encontraba muerto desde hacía seis horas y era imposible revivirlo.

Luego de la autopsia y la investigación se aclaró que lo causó la muerte del cantante fue una sobredosis de fentanilo. Prince tenía 57 años y no tenía hijos, ya que los dos embarazos de su primera esposa, Mayte García, terminaron trágicamente en aborto o con la muerte del bebé a la semana de su nacimiento. Sin embargo, dejó un legado que va más allá de la carne. Dejó como legado un sinnúmero de éxitos musicales. Sus fans, aún hoy, lo siguen extrañando.